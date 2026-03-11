太陽系の一般的な小惑星のイメージ図/ESA

（CNN）一時は観測史上最も危険な小惑星とみなされた「2024 YR4」について、月に衝突する可能性はなくなったという新たな観測結果が発表された。

YR4は2024年12月に発見され、当初は32年12月22日に3.1％の確率で地球に衝突する可能性があると推定された。その後の観測で地球に衝突する可能性はなくなったものの、25年6月までに、今度は4.3％の確率で月に衝突する可能性があるという推定が発表された。

専門家はこれまで、YR4が再び地球から観測できるようになる28年までは、月への衝突リスクをこれ以上正確に予測することは難しいと見ていた。しかし米ジョンズ・ホプキンス大学のアンディ・リブキン氏とマサチューセッツ工科大学のジュリアン・デウィット氏の研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使って2月18日と26日にYR4を観測することに成功した。

この観測によると、YR4は月からおよそ2万2900キロという比較的至近距離を通過するものの、月への衝突はかろうじて免れるという。

米宇宙航空局（NASA）や欧州宇宙機関（ESA）によると、今回の観測では極めてかすかな姿しか見えないYR4をとらえることに成功した。しかも、捕捉できる時間が極めて限られていたことを考えると、観測は極めて困難だった。

地球や月に衝突の恐れがある潜在的に危険な小惑星の探査にウェッブ望遠鏡を利用するのは恐らく自然な選択だが、それでもYR4の観測には課題があった。

研究チームはウェッブ望遠鏡の機材を活用するための新技術を開発し、広大な宇宙の中からほとんど見えない小惑星を検出する必要に迫られた。