俳優の谷原章介が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、前日のＷＢＣ日本対チェコ戦に大谷翔平が出場しなかったことに「お叱りを皆さんから受けると思うが」として持論を展開した。

この日は解説に元プロ野球選手の内川聖一氏を迎えて前日のチェコ戦を振り返った。日本はスタメンを大幅に入れ替え、今まで途中出場だった選手などを先発に起用するなどした。大谷、鈴木誠也らは出場しなかった。

谷原は「お叱りを皆様から受けると思うが」と前置きした上で「僕が一番見て驚いたのは、大谷さんが出てないんだって。ずーっと。そこですよ」と大谷が出なかった事を指摘。

これについて内川氏は「井端監督の言葉の中にも、投手としての調整もあったと」とＷＢＣ後のシーズンに向けての調整もあったのではと解説。谷原は納得しつつも「移動が大変というが、中３日ある。チェコ戦の前にも１日休んでいる。こんなこと言ったら内川さんに失礼なんですけど、球場に来ている子供達、大谷さんの打つバットの音、絶対聞きたかったと思いますよ。それが残念だったなって思うが、プロの選手から見ても１日休むのは大事なことなんですか？」と聞いた。

内川氏は「そうですね。緊張感というところがいつもより高い中でやってますので、１位通過って決まった時点で、１回緩めてもう１回入る。ずっと入りっぱなしは難しいので、一度張り詰めたものをちょっと緩めてもう一度張り詰める作業というところで、必要だったかなと」と、大谷が出なかったことに理解を示していた。