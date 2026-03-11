1

旅行系YouTuberとして絶大な支持を集める「おのだ」が、自身の著書『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』の出版を記念したトークショーを東京・神戸の2都市で開催した。満員御礼となったイベントの舞台裏から、普段の動画では見られない編集の裏側、家族とのプライベートな一面まで、その濃密な2日間に密着した。12月28日、東京・千代田区にあるKADOKAWA本社横の特設会場には、全国から多くのファンが集結した。今回のイベントは一部抽選制となっており、おのだ自身も「残念ながら全員参加とはいかず、外れてしまった方もいらっしゃる。本当にありがたい」と語るほどの盛況ぶりだ。開演前、楽屋で入念な打ち合わせを行うおのだの表情には、いつもの穏やかな笑顔の中に適度な緊張感が漂う。「150人規模の会場、緊張するね」と漏らしながらも、ファンに喜んでもらうための演出を一つひとつ確認していく。今回のイベントを支えるのは、編集チームや仕事仲間からなる「チームおのだ」。動画編集で普段、顔を見せないメンバーも登場し、その結束力の強さを感じさせた。イベントが始まると、まずは大きな拍手に包まれて「妻のハラさん」がサプライズ登場した。普段は動画内でも徹底して顔出しを控えているハラさんの登場に、会場のボルテージは一気に最高潮へ。その後、主役のおのだも登壇し、「この10年間を1冊にまとめるのは大変だったが、自分の歴史がたっぷり詰まっている」と、本にかける想いを語り始めた。特筆すべきは、これまで「企業秘密」とされてきたYouTube動画の編集工程をその場で実演したコーナーだ。おのだは「実は私は喋りが下手。編集の力を借りて言い直しをカットし、なんとか綺麗に見せているんです」と謙遜しつつ、わずか数秒の挨拶シーンにBGMや絶妙なカット割りを施していく職人技を披露。1時間半にも及ぶ長尺動画が、いかに膨大な作業を経て作られているかを証明し、観客を驚かせた。場所を移し、おのだの地元・神戸でのイベントは、彼自身が「以前もお会いしたことがあり、ぜひここでやりたかった」と語る馴染みの場所「ホテルサンルートソプラ神戸」で開催された。前日から家族で宿泊し、ホテルの朝食名物である「ぼっかけ」を堪能するなど、リラックスした様子で当日を迎えた。神戸会場のステージを華やかに彩ったのは、進行役を務めたラジオパーソナリティの珠久美穂子さんだ。おのだの独特なペースをプロの技で巧みにリードしつつ、鋭いツッコミで会場の笑いを誘う。珠久さんが「全然緊張しているように見えないですよ！」とフォローすると、おのだは「いや、実はすごくテンパってるので助けてください！」と返し、絶妙な掛け合いを見せた。さらに神戸会場では、神戸空港にも就航している「スターラックス航空」がイベントに協力。おのださんも動画で「台湾のエミレーツ」と称賛する同航空のスタッフが駆けつけ、抽選会では豪華なオリジナルグッズが提供されるなど、旅好きが集まるイベントに相応しい豪華な演出が加わった。航空ファンも多い会場は、スターラックス航空の参加によって一層の盛り上がりを見せた。夫婦対談のコーナーでは、珠久さんが「ハラさんから見て、おのださんの魅力は？」と切り込む場面も。ハラさんは照れながらも「娘の面倒をよく見てくれる。週末は朝から2人で公園に行って遊んでいる」と、旅人ではない“一児の父”としての素顔を明かした。珠久さんの進行により、普段の動画ではなかなか聞けないプライベートな一面が次々と引き出され、会場は終始温かい空気に包まれた。