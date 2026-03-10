ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦ですでに1位通過を決めている日本代表「侍ジャパン」がチェコに9-0で勝利。4勝0敗で1次ラウンドを終了した。敗退が決まっているチェコは4連敗となったものの、終盤まで0-0の大善戦。先発したオンジェイ・サトリア投手は5回途中まで無失点。この日で代表引退を表明しており、試合後は感動シーンが生まれた。

最終戦のマウンドを託されたサトリアは“魔球”チェンジアップで幻惑。普段は工事管理の事務職として働く右腕が5回途中無失点の快投を演じた。マウンドを降りる際は敵味方なく惜しみない拍手が送られた。

試合後はチェコナインとともに三塁線に整列。帽子を取ってお辞儀した。すると、チームの輪を離れ、侍ナインの方へ。憧れの投手に挙げる宮城と先発で投げ合った高橋とハグ。健闘を称え合った。そして、引き揚げる際にホームベース付近に立ち止まると、グラウンドへの別れを惜しむように球場を見回した。場内は割れんばかりの歓声。18秒、至福の時を過ごすと帽子を取ってお辞儀を繰り返した。

異例の光景に目元をぬぐうシーンも。カメラに向かって「アリガトウゴザイマス！」と感謝した。完全に試合後の主役となった。Xでは「サトリア」が日本トレンド1位に。ファンも「サトリア選手は映画化したらいいんじゃなかろうか」「マウンドおりる時も宮城とのハグも涙、涙、涙、、だった」「余りにも人生のロマンがありすぎるよ」「今日のMVPはサトリアでしょう」「あなたの勇姿、絶対忘れません」と涙だった。

29歳のサトリアは前回2023年大会の日本戦で大谷翔平から三振を奪うなど力投。この日は大谷はベンチスタートで再戦はならなかった。試合前はベンチ前に現れ、大谷のフリー打撃を期待したが、この日はなし。「悲しいね。彼がスタメンじゃないのも悲しいよ。もう一度彼と対戦したかったからね」と無念がったが、侍打線に堂々と立ち向かった。その勇姿は日本人も忘れることはない。



（THE ANSWER編集部）