グループパフォーマンスの中で、ひときわ強い存在感を放ち、審査員を魅了した一人の候補生がいた。

【映像】大絶賛された沖縄出身18歳美女（全身姿も）

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

LE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』に挑んだＡチームは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。練習した成果を存分に発揮できたパフォーマンス後、HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイターであるソン・ソンドゥク氏は「実特に褒めたいと思っている人は、HIORIさんです」と名指しで評価。

「このように何人かで作る舞台では、歌っているメンバーに集中してしまったり視線がいってしまうんですが、HIORIさんは、どこにいても目で追ってしまう」「あなたがどこにいても表情一つ一つをコントロールしていると感じました。そしてその表情が素晴らしい。今日凄く楽しそうに見えました。そのエネルギーがここまで伝わってきて、ひと際目立ちました」と大絶賛するソンドゥク氏。その言葉にパートの分量が少なかったHIORIは思わず涙を流した。

これにはLAで見守っていたメンバー、エミリーも「HIORIは凄くクールで大人っぽくて、落ち着いたオーラがあると思う。それが他の候補生たちの中でも彼女を凄く際立たせている気がするわ。どんどん彼女に惹かれてしまうし、もっと知りたくなるよね。ミステリアスな雰囲気も持ってるし」と心酔。スタジオからも「嬉しいね、これは」「よかったね」と祝福の声が上がった。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。