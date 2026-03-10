¹â¥³¥¹¥Ñ¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 60¡×¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ª³°´Ñ¤äÆ±ºÉÊ¡¢´ðËÜµ¡Ç½¤Ê¤É¡£UQ mobile¤«¤é4Ëü±ßÂæ¤ÇÈÎÇäÃæ¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
|¹â¥³¥¹¥Ñ¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 60¡×¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª
´ûÊóÄÌ¤ê¡¢Lenovo Group»±²¼¤ÎMotorola Mobility¡Ê°Ê²¼¡¢Motorola¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ömotorola edge¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Ömotorola edge 60¡Ê·¿ÈÖ¡§XT2505-5¡Ë¡×¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÏKDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUQ mobile¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»Ä²ÁÀßÄêÊý¼°¤ÎÈÎÇä»Üºö¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¹ØÆþ¸å13¡Á25¥«·îÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÊÖµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤ÏMNP¤äµ¡¼ïÊÑ¹¹¡¢au¡¦povo¤«¤é¤ÎÈÖ¹æ°Ê¹ß¤Ê¤é½é²ó1,354±ß¡Ü1,343±ß¡¿·î¡ß22²ó¡ÜºÇ½ª²ó14,900±ß¤Ç30,900±ß¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤Ê¤é½é²ó993±ß¡Ü982±ß¡¿·î¡ß22²ó¡ÜºÇ½ª²ó23,203±ß¤Ç22,597±ß¤È¤Ê¤ê¡¢MNP¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ä°ú¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â¼ÁÉéÃ´³Û11,047±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢UQ mobile¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ëmotorola edge 60¤Ï¹ØÆþ»þ¤«¤éSIM¥í¥Ã¥¯¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤ª¤è¤ÓÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï8GB RAM¡Ü128GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ËÜÂÎ¿§¤ÏPANTONE Gibraltar Sea¤ÈPANTONE Shamrock¤Î2¿§¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Motorola¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¡Ë¤è¤êmotorola edge 60¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°´Ñ¤äÆ±ºÉÊ¡¢´ðËÜµ¡Ç½¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
motorola edge 60¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊÈ¢¡Ë
motorola edge 60¤ÏÁ°½ÒÄÌ¤ê¤ËMotorola¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤Îmotorola edge¥·¥ê¡¼¥º¤Î2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ömotorola edge 70¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾å°Ìµ¡¡Ömotorola edge 60 pro¡×¤«¤é¤â¤«¤Ê¤êÃÙ¤ì¡¢¤·¤«¤âUQ mobile¤«¤é¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄ§¤Ï¤½¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë4ÊÕ¤¬ÏÑ¶Ê¤·¤¿¥«¡¼¥Ö¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤è¤ê²èÌÌÀêÍÎ¨¤¬96.32¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Èó¾ï¤ËË×Æþ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÂî±ÛÀ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¿¥Õ¤ÊÀ½ÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢²èÌÌ¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹¡ÖGorilla Glass 7i¡×¡ÊCorningÀ½¡Ë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Íî²¼¤ä½ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇ½¤¬2ÇÜ¸þ¾å¤·¡¢¶öÈ¯Åª¤ÊÍî²¼¤ä½ý¤«¤é¤è¤ê¤è¤¯ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ·³¤ÎÄ´Ã£´ð½à¡ÖMIL-STD-810H¡×¤Ë½àµò¤·¤¿ºÇ¤â²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÂÑµ×À¤òËþ¤¿¤·¤Æ¶Ë´¨¤ÎÅß¤Î´¨¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â²Æ¤Î½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
È¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤Ëmotorola edge 60¤ÎËÜÂÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¤Èmotorola edge 60ËÜÂÎ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡£AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤äUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
¤µ¤é¤ËºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÉ¿åÊÝ¸î¤Ç¤¢¤ëIP68¤ÈIP69¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤·¤¿ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1.5m¤ËºÇÂç30Ê¬´Ö¿»¿å¤·¤¿¤ê¡¢¹â²»¤ä¹â°µ¤Î¿å¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¨¤ì¤¿¾õÂÖ¤äÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¿¥Ã¥Á¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¨¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Î±þÅúÀ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÇØÌÌ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼Ä´¤Î¥·¥ê¥³¥ó»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤ËPANTONE¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥ó¥È¡¼¥ó¡Ë¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆPantone Color Institute¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿¡ÈPANTONE¡É¥«¥é¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÌÌ¤Ë¡Ömotorola¡×¥í¥´¤ÈÀ½ÉÊÌ¾¤Î¡Öedge 60¡×¥í¥´¤¬µºÜ¤µ¤ì¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Öplastic-free packaging¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÀ½ÉÊÌ¾¤äËÜÂÎ¿§¡¢·¿ÈÖ¡ÊXT2505-5¡Ë¡¢À½ÉÊ¥³¡¼¥É¡ÊMOG025SGA¡Ë¡¢P/N¡ÊPBAJ001JP¡Ë¡¢À½ÉÊÀ½Â¤ÈÖ¹æ¡ÊIMEI¡Ë¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖDESIGNED BY MOTOROLA MADE IN CHINA¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±ºÉÊ°ìÍ÷¡£motorola edge 60ËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢SIM¼è½Ð¤·ÍÑ¥Ô¥ó¡Ê»î¶¡ÉÊ¡Ë¤äÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¡Ê»î¶¡ÉÊ¡Ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡¢Ë¡Åª¾ðÊó¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±ºÉÊ¤ËµºÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²èÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
motorola edge 60ËÜÂÎ¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ©ÌÀ¤Î»æ¤ÎÊÝ¸îºà¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í
²èÌÌ¤Ï¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§20¤ÎÌó6.67¥¤¥ó¥ÁSuper HD¡Ê1220¡ß2712¥É¥Ã¥È¡ËLTPS pOLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¥«¡¼¥Ö¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¡ÊÌó446ppi¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤äºÇÂç300Hz¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡¢10bit¥«¥é¡¼¡ÊÌó10²¯¿§É½¼¨¡Ë¡¢¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ4500nits¡¢HDR10+¡¢DCI-P3 100¡ó¡¢720Hz PWMÄ´¸÷¡¢Amazon HD¡¢SGS Low Blue Light Reduction¡¢SGS Low Motion Blur Reduction¡¢Pantone Validated¡¢Colors Pantone Skintone Validated¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ0.64¦Ìm¡¢4in1¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¤Ï´éÇ§¾Ú¤Î¤Û¤«¡¢²èÌÌÆâ»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¸÷³Ø¼°¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó161¡ß73¡ß7.9mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó179g¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÑ¾×·â¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¦ÌÌ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º¸±¦Â¦ÌÌ¤Ë¥¨¥Ã¥¸¥é¥¤¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌÃÎ¤Ê¤É¤ò¸÷¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²»¶ÁÌÌ¤â¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤äDolby Atmo¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
motorola edge 60¤Î²èÌÌ¤ò¾Ã¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÀµÌÌ¡£²èÌÌÀêÍÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í
motorola edge 60¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÎÀµÌÌ¡£¤Þ¤º¤Ï½é´üÀßÄê²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë²èÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Îº¸±¦Ã¼¤ÎÏÑ¶Ê¤¬¤«¤Ê¤ê´Ë¤ä¤«¤Ç¡È¥¨¥Ã¥¸´¶¡É¤Ï¶¯¤á¤Ç¤¹
motorola edge 60¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡£²èÌÌ¤Ï½é´üÀßÄê¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î¥¢¥×¥ê°ìÍ÷¡Ê¥É¥í¥ï¡¼¡Ë
ËÜÂÎ¿§¤ÏPANTONE Shamrock¡Ê¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤ÈPANTONE Gibraltar Sea¡Ê¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¥·¡¼¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ë¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ê¤é¤«¤Ç½À¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶Çö·¿¤Ê¤¬¤é¤âº¸±¦Ã¼¤ÎÏÑ¶Ê¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¤¿¤á¡¢»ý¤Á¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯°®¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¶¯¤¯°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ê¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤Î¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¥·¡¼¥Í¥¤¥Ó¡¼¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÊý¤¬¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤è¤ê¼Á´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¹¥¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÊÁ°¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¡Ömotorola razr 60 ultra¡×¤Î¥¹¥¨¡¼¥É»Å¾å¤²¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼Ä´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿motorola razr 60 ultra¤ÎËÜÊª¤ÎÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡ÖPANTONE Mountain Trail¡×¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
motorola edge 60¤ÎÇØÌÌ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼Ä´¤Î¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¥Þ¡¼¥¯¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥«¥á¥éÉôÊ¬¤Ïº¸¾å¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¹³Ñ¥«¥á¥é¡¢º¸²¼¤¬Ë¾±ó¥«¥á¥é¡¢±¦¾å¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¡¢±¦²¼¤¬Ä¶¹³Ñ¡¿¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤³¤Á¤é¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¥·¡¼¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ê±¦¡Ë¤È¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¡Êº¸¡Ë¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡£¼Á´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ê¥¤¥í¥óÄ´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÌÏÍÍ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼Ä´¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¡¢ËÜÊª¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥é¥µ¥é¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³×¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯¤·¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿
motorola edge 60¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¶ñ¹ç¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÇØÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥«¥¿¥«¥¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¤³¤Î¥«¥¿¥«¥¿¤¹¤ëÍ·¤Ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¸«¤Æ¡¢º£¹¹¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿
¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¥È¥ê¥×¥ë¹½À®¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ë¤ÏSony Semiconductor SolutionsÀ½¥»¥ó¥µ¡¼¡ÖLYTIA 700C¡×¤È¸÷³Ø¼°¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¡ÊOIS¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤¸÷´¶ÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÄã¾ÈÅÙ¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¯¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆâÂ¢¤·¤¿Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤Ï²è³Ñ120¡ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Âç¤ÊÉ÷·Ê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»£±ÆÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3cm¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤ÆÄ¶¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×»£±Æ¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.56·¿¡¢1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢Omni-directional all-pixel PDAF¡¢4in1¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.8¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡¢²è³Ñ84¡ë¡¢OIS¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿3.0·¿¡¢1²èÁÇ0.64¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡ÜÄ¶¹³Ñ¡õ¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥12mm¡¢²è³Ñ122¡ë¡Ë
¡¦Ìó1000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿3.94·¿¡¢1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢PDAF¡Ë¡ÜË¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥73mm¡¢²è³Ñ33¡ë¡¢OIS¡¢¸÷³Ø3ÇÜ¥º¡¼¥à¡Ë
É¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼²èÌÌ¡£¸÷³Ø1ÇÜ¤ä¸÷³Ø0.5ÇÜ¡ÊÄ¶¹³Ñ¡Ë¡¢¸÷³Ø3ÇÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¥º¡¼¥à¤¬¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÜÎ¨¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¥À¥¤¥¢¥ë¼°¤ÇÇÜÎ¨¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇºÇÂç30ÇÜ¥º¡¼¥à¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤â¹Ô¤¨¤Þ¤¹
¥â¡¼¥É¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¡×¤ä¡ÖÆ°²è¡×¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡×¡¢¡Ö¥×¥í¡×¡¢¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡×¡¢¡ÖºÇÂç²èÁÇ¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ë¥È¥·¥Õ¥È¡×¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë»£±ÆÆ°²è¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
É¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀßÄê²èÌÌ
»£±Æ¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê1¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¼Ì¿¿¥â¡¼¥É¡Ê¸÷³Ø1ÇÜ¡Ë
»£±Æ¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê2¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¼Ì¿¿¥â¡¼¥É¡Ê¸÷³Ø0.5ÇÜ¡Ë
»£±Æ¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê3¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¼Ì¿¿¥â¡¼¥É¡Ê¸÷³Ø2ÇÜ¡Ë
»£±Æ¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê4¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¼Ì¿¿¥â¡¼¥É¡Ê¸÷³Ø3ÇÜ¡Ë
»£±Æ¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê5¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥â¡¼¥É
»£±Æ¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê6¡Ë²°³°¡¢Ìë·Ê¡¢¼Ì¿¿¥â¡¼¥É¡Ê¸÷³Ø1ÇÜ¡Ë
»£±Æ¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê7¡Ë¼¼Æâ¡¢ÇòÇ®Åù¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥â¡¼¥É
¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ï4nm¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿MediaTekÀ½¡ÖDimensity 7300¡×¡Ê¥ª¥¯¥¿¥³¥¢CPU¡Ö2.5GHz Arm Cortex-A78¡ß4¡Ü2.0GHz Arm Cortex-A55¡ß4¡×¡¢¥Ø¥¥µ¥³¥¢GPU¡ÖArm Mali-G615 MC6¡×¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀÇ½Åª¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖGeekbench¡×¤ÎCPU¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¤¬1000Á°¸å¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤¬3000Á°¸å¡¢GPU¤Ç¤ÏOpenCL¤ª¤è¤ÓVulkan¤È¤â¤Ë2500Á°¸å¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿RAM¤ÏLPDDR4X¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÏuMCP¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖAnTuTu Benchmark¡×¡ÊVersion 11.0.9¡Ë¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÁí¹ç¥¹¥³¥¢¤¬95ËüÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
motorola edge 60¤Îº¸±¦Â¦ÌÌ¡£º¸Â¦¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ã¥¸¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï²»ÎÌ¾å²¼¥¡¼¤ÈÅÅ¸»¥¡¼¡¢´¹µ¤¸ý¡¢¥¨¥Ã¥¸¥é¥¤¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´¹µ¤¸ý¤ÏÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÌÏÃÃæ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢ºÆÀ¸Ãæ¤Î¥Î¥¤¥º¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë´¹µ¤¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
motorola edge 60¤Î¾å²¼Â¦ÌÌ¡£¾åÂ¦¤Ë¤ÏÆ°²è»£±Æ¤Ê¤ÉÍÑ¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥¤¥¯¡¢²¼Â¦¤Ë¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥È¥ì¥¤¤äÄÌÏÃ¤Ê¤ÉÍÑ¤Î¥á¥¤¥ó¥Þ¥¤¥¯¡ÊÁ÷ÏÃ¸ý¡Ë¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡¢³°Éô¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
nanoSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥È¥ì¥¤¤òÉÕÂ°¤ÎSIM¼è¤ê½Ð¤·¥Ô¥ó¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í
¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÅÍÍ¤ÏmicroSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ÊºÇÂç1TB¡Ë¤äUSB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 2.0¡Ë¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢´Ä¶¾ÈÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥Þ¥¤¥¯¡ß2¡¢Bluetooth 5.4¡¢NFC Type A¡¿B¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¡§GPS¡¢GLONASS¡¢Galileo¡¢BeiDou¡¢QZSS¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤É¡£3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤äÀÖ³°Àþ¡¢¥ï¥ó¥»¥°¡¢¥Õ¥ë¥»¥°¤ÏÈóÂÐ±þ¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï5200mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÖTurboPower¡×¡ÊºÇÂç68W¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢au²óÀþ¤Ç¤ÏÏ¢Â³ÄÌÏÃ»þ´Ö¤¬VoLTE¤ÇÌó3170Ê¬¡¢Ï¢Â³ÂÔ¼õ»þ´Ö¤¬4G LTE¤ÇÌó480»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó120Ê¬¡ÊTypeC¶¦ÄÌAC¥¢¥À¥×¥¿02»ÈÍÑ»þ¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬²¼¤ê2.6Gbps¤ª¤è¤Ó¾å¤ê252Mbps¤Ç¡¢ÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n75, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 71
3G W-CDMA: Band I, II, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
ÉÕÂ°¤ÎÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í
OS¤ÏAndroid 16¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢RAM³ÈÄ¥µ¡Ç½¡Ö+ RAM Boost¡×¤äAIµ¡Ç½¡ÖMoto AI¡×¡¢ThinkShield¡¢Moto Secure¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Moto AI¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÉÔºßÃå¿®¤òÍ×Ìó¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤È¤ê¤Þ¥ê¥¹¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢²ñµÄ¤ä²ñÏÃ¤Ê¤É¤òÏ¿²»¤·¤ÆÍ×Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Þ¤È¥á¥â¡×¡¢²èÁü¤ä¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼Ì¿¿¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤É¤ò³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤ªµ¤¤Ë¤¤¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://youtu.be/niANtGR3vvA
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦motorola edge 60 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦motorola edge 60 ¨¢ ³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û/³Ê°ÂSIM¤ÏUQ mobile¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¡Ú¸ø¼°¡Û
¡¦motorola edge 60¡Ã¥â¥ÈÉô¡§motorola fan club¡Ã¥â¥È¥í¡¼¥é