この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【超高性能・大画面】注目のSamsunのスマホ「Galaxy S26+」をレビューします！大画面で軽いのはいいですよ」と題した動画を公開した。Samsungの新型スマートフォン「Galaxy S26+」について、その性能や使い勝手を詳細に解説している。



動画で紹介された「Galaxy S26+」は、最上位モデル「Ultra」が存在するため下位モデルと見られがちだが、戸田氏は「これハイエンドなんですよね」と強調。6.7インチの大画面ディスプレイを搭載しながら、重量は190gと軽く、実際に手に取った戸田氏は「かなりバランスのいいモデル」と高く評価した。



ディスプレイは、Ultraモデルと同じ3120×1440ピクセルの高解像度有機ELで、最大120Hzの可変リフレッシュレートに対応。戸田氏は「画面本当にきれい」「額縁細くて最高です」とその美しさを称賛した。性能面では、最新SoC「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載し、ベンチマークテストではiPhoneの最新モデルを上回るスコアを記録。「とんでもない性能」「3年、4年使いたい方も文句なしのパフォーマンス」と、長期的に使えるほどのスペックであると述べた。



特に注目されたのが、進化したAI機能だ。動画では、曇り空の写真をAIが認識し、違和感なく自然な青空に変更するデモを実演。さらに、写真に写った滑り台を消したり、別の遊具であるブランコに置き換えたりする編集機能も紹介され、戸田氏は「AIすごいな」「消えっぷりすごくないすか」と驚きを隠せない様子だった。



戸田氏は「Galaxy S26+」の価格が169,920円（256GBモデル）であることに触れ、総合点を77点と評価。点数が伸び悩んだ理由として「上にUltraがいるから」と、最上位モデルの存在が選択を悩ませる要因だと指摘しつつも、高性能と軽さを両立した「お薦めの一台」であると締めくくった。