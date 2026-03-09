櫻坂46写真集「櫻撮」付録のプリカード公開 “わちゃわちゃ感”たっぷりプリクラ風ショット
【モデルプレス＝2026/03/09】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）に封入される付録が公開された。
【写真】櫻坂46メンバーの集合密着ショット
付録はメンバーがプリクラ風に撮影した“わちゃわちゃ感”あふれる「プリカード」全12種類。藤吉夏鈴・森田ひかる・山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）の3人が仲良くじゃれあう様子や、田村保乃と守屋麗奈がお揃いのうさ耳でポーズをとるショットなどがラインナップされている。櫻撮公式X（@sakusatsu_46）では事前に撮影風景が“プリ動画”として公開されており、話題を呼んでいた。
プリカード12種類は2枚1セットの合計6セットに分類し、6セット中1セット（2枚）がランダムで封入される。付録プリカードはどの書店、ネット書店で購入しても必ず2枚1セットでランダムでついてくる特典となっている。
写真集「櫻撮」では、これまで週刊誌「FRIDAY」の連載で掲載されていたカットに加えて、大量の未公開カットを掲載予定。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】
