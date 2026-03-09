食楽web

元町中華街エリアにある『ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC』で、クラフトビールとスイーツを組み合わせたユニークなアフタヌーンティーが楽しめると聞き、訪れてみました。平日限定の「AFTERNOON TEA with SPRING VALLEY BREWERY」で、クラフトビールとアフタヌーンティーのペアリングを楽しむという大人向けの内容です。

会場となるのは、ホテル12階にあるBar ＆ Lounge。窓の向こうには横浜港や山下公園が広がり、開放感のある景色が楽しめます。横浜らしい港町の風景を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせるのもこのホテルならではの魅力です。

今回のアフタヌーンティーでは、キリンのクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」から、ラインナップは「JAZZBERRY」「シルクエール 白」「豊潤ラガー496」「Afterdark」の4種類がラインアップ。

それぞれのビールに合うスイーツやセイボリーのおすすめペアリングが記載されているため、クラフトビール初心者でも楽しみやすい構成になっています。提供順は上から軽やかな味わい、下にいくほどコクのある味わいになる構成。

まずビールを一口味わってからスイーツと合わせてみると、互いの風味が引き立ち、味わいの変化を楽しめます。ビールと甘いものの組み合わせは意外に思えるかもしれませんが、これがなかなか奥深いペアリングです。

スイーツはいちごを主役に「いちごとマスカルポーネのミルフィーユ」や「いちごのレアクリームチーズケーキ」など6種。

「海老とブロッコリーのミニベーグルサンド 柚子胡椒マヨネーズ」［食楽web］

そして、セイボリーがとても充実していて、「本日のポタージュ」に始まり、「海老とブロッコリーのミニベーグルサンド 柚子胡椒マヨネーズ」「フォアグラのテリーヌ いちごとポートワイン」「牛肉の赤ワイン煮込み タルト仕立て」など、満足感の高いメニューが揃っています。

もちろん紅茶7種、ハーブティー3種、コーヒー、カフェオレ、アイスティーなどのドリンクの用意もありますので、グループの中にお酒が飲めない人がいても大丈夫。期間中にぜひ訪れてみてはいかが。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC』Bar ＆ Lounge

クラフトビールと共に楽しむ「AFTERNOON TEA with SPRING VALLEY BREWERY」

期間：2026年3月31日まで

料金：7,500円

提供時間：12:00～19:00

（①12:00～14:00／②14:30～16:30／③17:00～19:00／④19:30～21:30）

※2時間制（L.O.30分前）

※平日限定

https://www.gate-hotel.jp/yokohama/？ja