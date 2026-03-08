知っておきたい、友人や家族への“呆れ”のサイン。カウンセラーが説く「関係性を切るか考える」心理とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カウンセラーのRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【警告】怒らなくなったら終わり。身近な人に「完全に呆れた」時の特徴7選」と題した動画を公開。友人や家族といった身近な人間関係において、心が離れてしまった時に現れる無意識のサインについて解説した。
動画でRyota氏は、親しい間柄であっても「呆れて縁を切る」という考えは起こりうると指摘。しかし、多くの人は情に縛られ、関係を続けてしまう。そんな時、自分の言動に現れる変化こそが、心が相手を拒絶しているサインなのだと語る。
その特徴の一つが、「どう関係性を切るかを考えている」状態だ。本来、身近な人は自分にとって「点数が高い」存在だが、その関係を切る方法を模索している時点で、心はすでに相手を「赤の他人」に近づけたいと願っている。これは、人間関係の悩みの多くが「距離感の混同」から生じるという心理に基づいている。
また、「あなたの返信が減る」ことも明確なサインだという。人間関係は「反応の量」で測ることができ、相手への関心が薄れると、返信は面倒になり、自然と回数や量が減っていく。これは、心が相手を「どうでもいい」と判断し、無意識にコミュニケーションを減らそうとしている証拠である。
さらに深刻な段階として、「お互いのイベントをスルーする」という行動が挙げられる。誕生日など、本来なら気にかけるはずの記念日を忘れたり、意図的に触れなくなったりするのは、もはや関係性を維持する意思がないことの表れだ。相手に自分の情報を与えたくない、関わってほしくないという気持ちが、こうした行動につながる。
Ryota氏は、「情に惑わされてはいけない」と述べ、こうした無意識の言動の変化を客観的に見つめることで、自分が本当にどう感じているのかが明確になると解説。それこそが、無理のある関係から自分を解放し、健全な人間関係を築くための第一歩だと締めくくった。
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。