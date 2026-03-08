『EIGHT-JAM』で結成30周年「くるり」を特集！岸田繁＆佐藤征史がスタジオ初登場

3月8日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、日本のロックシーンを代表するバンド「くるり」を特集する。

今年で結成30周年を迎えたバンド「くるり」。

これまで番組でも、はっとり（マカロニえんぴつ）や佐藤千亜妃など、多くのプロが大ファンであると公言。その実力は、あの松任谷由実も「岸田（繁）くんは天才」と絶賛するほど。まさに日本のロックシーンを代表する存在だ。

そんなくるりのメンバー、岸田繁と佐藤征史がスタジオに初登場。本人たちを前に、ピアニスト・角野隼斗、小出祐介（Base Ball Bear）、たかはしほのか（リーガルリリー）――くるりを愛する音楽のプロたちが、その魅力を徹底解説する。

さらに、川上洋平（[Alexandros]）や、はっとり、佐藤千亜妃らもアンケートで参加し、くるりのスゴさを深掘りする。

作品ごとに変わる変幻自在な音楽性、行間からさまざまなものを感じることができる歌詞、ユーミンも絶賛する佐藤のベースプレイ――。

プロたちがうなる、くるりの魅力とは一体？

熱き解説を聞けば、くるりのことがさらに好きになること必至。濃密な特集に注目だ。