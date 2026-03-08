愛犬との散歩中、サーフィンに向かったパパ。先に帰ろうとしたらワンコが大焦り…！？パパが来てないと勘違いする光景が話題を集め、投稿は記事執筆時点で78.4万回再生を突破。「かわいいね」「私も心配されたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬の散歩中、サーフィンに向かった夫→置いて帰ろうとしたら…『パパ来てないよ！』勘違いする光景】

散歩の途中でパパがいなくなった…！？

TikTokアカウント「beriumi」に投稿されたのは、イタリアングレーハウンドの「うみ」ちゃんとの散歩中のある出来事。パパが散歩の途中でサーフィンに向かったため、先に帰ろうとしたらうみちゃん大慌て！

『パパ来てないよ！』と立ち上がってママに教えたのだとか。前足をパタパタさせながら、切羽詰まったお顔のうみちゃん。先に帰ってはいけないと必死に訴えていたそう。

「パパ来てないよ！」大慌てのワンコ

「もう行っちゃったから大丈夫」と伝えても、うみちゃんの心配はぬぐえません。大きな瞳でママを見つめながら、切ない声で鳴き続けていたといいます。

パパがいなくなってしまったことを理解し、本気で心配するうみちゃん…。これでは強引に連れ帰るのも胸が痛んでしまいます。とはいえ、歩き始めると何事もなかったようにスタスタと進んでいったようですよ。その切り替えの早さもうみちゃんの魅力ですね♡

この投稿には「めーっちゃくちゃ可愛い」「ワンちゃんは偉いねぇ」「心配してしゃべってる」などのコメントが寄せられています。

新しいおもちゃにご機嫌♪

いじらしい姿をお見せしたうみちゃんの、別の一面もご紹介！この日、新しいおもちゃを貰って上機嫌のうみちゃん、プピップピッ！と軽快な音を鳴らしながらとっても楽しそうだったとか。

しかも口に咥えたおもちゃを一度も落とすことなく、ずーっとプピプピ鳴らしていたそう。スタイリッシュなイタグレさんは、体幹も良いのでしょうか…。

ところがわずか5分後、そこには綿が出てボロボロになったおもちゃが…！これもまたワンコあるあるですね。パワフルで破壊神なうみちゃんなのでした。

TikTokアカウント「beriumi」には、うみちゃんの賑やかな日々が多数投稿されています。最近家族に加わった、妹犬「しお」ちゃんとのやり取りも必見です♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「beriumi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております