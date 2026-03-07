ホワイトハウス執務室でのトランプ米大統領＝1月29日/Samuel Corum/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）トランプ米大統領は6日午前、CNNに対し「キューバはまもなく陥落する」との認識を示した。

トランプ氏はCNNとの電話インタビューで第2期政権における米軍の成果を強調した際、「ところでこれは別の話だが、キューバもまもなく陥落する。彼らは取引を非常に強く望んでいる」と言及した。

そのうえで「取引したがっているので、マルコ（ルビオ国務長官）を派遣して、どうなるか様子を見るつもりだ。今はこの問題に集中している。時間は十分あるが、50年の時を経てキューバは準備ができている」と言い添え、現時点での優先事項はイランだと説明した。

キューバについてさらに、「私は50年間キューバを注視してきた。私のおかげで、膝（ひざ）元に転がり込んできた」「我々は非常にうまくやっている」などと語った。

トランプ氏は前日にホワイトハウスで、米国に住むキューバ系の人々が母国に戻れるようになるのは「時間の問題だ」と発言。イランとの戦争の次に政権が取り組む課題はキューバだとの考えを示したものとみられる。

トランプ氏は同日、ルビオ国務長官に言及して「彼は仕事をこなしている。次は例の特別なキューバ問題に取り組みたい」「彼は待っているが、『まずこの件を終わらせよう』と言っている。すべて同時にやることもできるが、そうすると問題が起きる。様々な国を長年観察していると、あまりに早くすべてをやり過ぎると問題が起きる」などと述べていた。