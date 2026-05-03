◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6x-5 DeNA（2日、神宮球場）先制を許すもサヨナラ勝利で同一カード2連勝としたヤクルト。この日の勝ち星は新守護神・キハダ投手が手にしました。ここまでの10登板はいずれもセーブシチュエーションでマウンドにあがっていたキハダ投手。しかしこの日は同点で迎えた9回に起用され、ピンチを背負うも無失点でしのぎました。9回裏には武岡龍世選手がタイムリーを放ち、ヤクルトがサヨナラ勝利。デビュ