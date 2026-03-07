この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「韓ドラを見ただけで死刑も」北朝鮮の独裁体制が崩壊しない“悪魔らしさ”の正体とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【衝撃の真実】北朝鮮の独裁が続く本当の理由を教えます」と題した動画を公開。なぜ北朝鮮は貧しく、選挙もない独裁体制でありながら75年以上も崩壊しないのか。東大で博士課程に在籍するパクくん氏が、その謎を6つの側面から解説した。



パクくん氏は、北朝鮮が崩壊しない理由を「心理統制、情報統制、軍事抑制、政治統制、経済の仕組み、外交の環境」の6つに分類できると説明する。まず「心理統制」とは、国民の精神を国家が支配することである。氏は、小学校のチャイムが軍歌であったり、教室に指導者の写真が飾られていたりする例を挙げ、幼少期から徹底した思想教育が行われている実態を明かした。さらに、国営放送が米韓合同軍事演習の映像に爆発音や行進音を重ねて「外敵の恐怖」を煽り、国民の団結を強制しているという。



次に「情報統制」は、外部からの情報を完全に遮断する仕組みである。国民はインターネットにアクセスできず、テレビやラジオは国営放送しか視聴できない。特に衝撃的なのは、海外文化への厳しい罰則だ。氏は、韓流ドラマやK-POPなどのコンテンツを視聴しただけで重労働の判決が下され、場合によっては死刑になることすらあると語った。



また、強力な「軍事抑制」も体制維持の要だ。人口約2500万人に対し、約120万人が軍人であり、これは国民25人中1人が軍服を着ている計算になる。軍事最優先の「先軍統治」という思想の下、食料や燃料といった資源は軍に優先的に配分され、国民の生活は後回しにされている。



こうした強固な支配を可能にしているのが、絶対的な「政治統制」である。キム一族による3代世襲体制は指導者を神格化させ、反逆の芽を摘むために軍の司令官を頻繁に入れ替える。さらに、罪を犯した本人だけでなく「3世代が収容所に送られる」という連座制が存在し、国民を恐怖で縛り付けている。



パクくん氏は、これら複数の要因が複雑に絡み合うことで、75年以上も続く独裁体制が維持されていると結論付けた。動画は、北朝鮮の“悪魔らしさ”の正体が、巧妙に設計された支配システムにあることを示唆している。