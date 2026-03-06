“どこへでも連れ出せるプライベートラウンジ”を具現化

国内外で開催されるモーターショーの会場では、各メーカーが未来のクルマ像を示す様々なコンセプトカーを披露しますが、2015年に開催された「東京モーターショー」のスズキブースでも、ひときわ目を引く一台が展示されていました。その名は「Air Triser（エアトライサー）」です。

このクルマは、コンパクトカーを得意とするスズキとしては珍しい3列シートを備えたミニバンモデルで、エクステリアは、広い室内空間を確保するためのスクエアなフォルムが特徴的です。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「エアトライサー」です！ 画像で見る

ウォームシルバーの外殻が赤いキャビンを包み込むような二重構造のデザインは、重厚感と豊かな表情を両立させていました。写真で見ると大柄なボディにも思えますが、実際の寸法は全長4200mm×全幅1695mmと5ナンバーサイズに収まっています。この点に、コンパクトカーづくりに長けたスズキらしさが表れています。

エアトライサーが掲げていたコンセプトは、「どこへでも連れ出せるプライベートラウンジ」というもので、そのコンセプトを具現化するため、インテリアにはユニークな機能を満載。通常は3列レイアウトのシートは自在にアレンジが可能で、乗員が対面でくつろげるリラックスモードや、2列目シートを片側に寄せることでコの字型のラウンジモードが実現可能でした。

さらに、助手席側にはBピラーがなく、前後スライドドアによって広大な開口部を生み出していました。大型のガラスルーフも採用されており、景色の良い場所でラウンジモードに切り替えれば、開放的な空間で大自然を満喫できる設計です。

また、運転席側のBピラーにはディスプレイが埋め込まれ、スマートフォンと接続して音楽や映像を楽しめるなど、移動中も停車中も乗員が快適に過ごせる工夫が凝らされていました。

内外装はコンセプトカーならではの先進的なものでしたが、パワートレインは非常に現実的な構成で、エンジンは1.4リッターの直列4気筒デュアルジェットエンジンで、これにハイブリッドシステムが組み合わされています。

トランスミッションはクラッチ操作不要の5速AGS（オートギアシフト）、駆動方式には電子制御4WDシステムの「ALLGRIP」が採用されると公表されていました。

残念ながら、現在に至るまでエアトライサーのコンセプトを受け継ぐスズキオリジナルの3列シートモデルは市場に登場していませんが、移動時間をプライベートなラウンジ空間に変えるというユニークな発想は、今なお色褪せることのない魅力を持っています。