「かわいいよ」と声をかけられて向かってみると、そこには心臓を鷲づかみされる光景が待っていました。あまりの破壊力に、投稿は記事執筆時点で44.5万表示を突破。「持って帰ります」「この箱、幸福度100%で出荷されてる」といった声も寄せられています。

【写真：『かわいいよ』と呼ばれて行ってみたら…ダンボールの中で2匹の猫が見せた光景】

小さな段ボールにぴったり収まる2匹

Xアカウント「かりとん（@kariton28mhy25）」に投稿されたのは、7匹の猫たちと暮らす日常のひとコマ。この日、投稿主さんが「かわいいよ」と呼ばれて向かってみると、小さな段ボール箱の中にサビ猫さんと黒猫さんが並んで入っていたといいます。

箱の中でちょこんとお座りし、ふたりそろってこちらをじっと見つめる姿。その距離感はまさに『みっちり』。無理に詰め込まれたわけではなく、自ら入ってこのフィット感だというのだから驚きです。

気づけばギャラリーも集結

箱入りの2匹があまりにもかわいらしく、思わずカメラを向ける投稿主さん。すると、その様子が気になったのか、ほかの猫たちも周囲に集まってきたといいます。もしかして、みんな箱の中に入りたいのでしょうか……？

この光景を見たユーザーからは「可愛いが渋滞しとる～」「これぞ、箱入りの可愛い猫達」「そしてなかよし」「そのまま箱に詰めて送ってください」「本当に可愛くてズルいんだけど」といったコメントが寄せられ、大盛り上がりとなりました。

実は人気物件

実は、過去にも同じようなできごとがありました。投稿主さんが「箱を置いておいたら誰か入るかな？」と、小さな段ボールを無造作に置いてみたのだそう。すると、すぐに2匹の黒猫ちゃんがすっぽりインしたんだとか。

段ボールはどうやら人気物件のようで、みんな狙っているのかもしれません。

Xアカウント「かりとん（@kariton28mhy25）」では、7匹のかわいい猫たちとの日常が投稿されています。次に箱を独占するのはどの子なのか……そんな楽しみも含めて、これからの投稿にも注目が集まりそうです！

写真・動画提供：Xアカウント「かりとん（@kariton28mhy25）」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。