この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」のつるみん氏が、「【ウィキッド 永遠の約束】実際どうなの...？前作が大ヒットした待望の続編を徹底解剖※後半ネタバレ」と題した動画を公開した。



動画では、大ヒットミュージカル映画の続編『ウィキッド 永遠の約束』を取り上げ、前作と比較しつつ、単なるファンタジーではなく「善悪の神話がいかにして作られるか」という深いテーマ性を持つ「政治的寓話」であると解説している。



つるみん氏はまず、ブロードウェイの大ヒットミュージカルを原作とする本作への高い期待値に言及。前作（第一部）のファンからは、続編となる第二部は「勢いが落ちる」との声もあるが、実際に鑑賞した感想として「その弱点を大きくカバーするくらいの濃厚な人間ドラマ」が描かれており、「満足度の高い完成度」だったと高く評価した。



さらに、本作は単なるミュージカル映画の後編ではなく、「善と悪の神話がどのように作られたのか」というテーマを掘り下げた、政治的な寓話だと指摘。ネタバレありの解説では、物語の最大のテーマを「物語は誰が作るのか？」と定義し、権力に疑問を持ったエルファバが、社会のプロパガンダによって「悪い魔女」というレッテルを貼られていく過程を分析した。オズの魔法使いを「プロパガンダの支配者」と位置づけ、劇中のニュース映像やポスターといった視覚表現が、権力やメディアによって「悪役」が作り上げられるプロセスを巧みに示していると語る。



つるみん氏は、本作が「魔女の誕生の物語ではなく、悪役という物語がどのように作られるのか」という寓話だと結論付けた。歴史は真実を歪め、英雄を悪役として人々の記憶に刻み込む。その恐ろしさを描いた本作は、現代のSNS社会における「レッテル文化」にも通じる、深い問いを投げかける作品であると締めくくった。