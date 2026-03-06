この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「期間工はやめとけ」工場転職のプロが警告 向いていない人の末路は「人生が詰む」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【期間工】これに当てはまったらやめとけ｜向いてない人は確実に詰みます」と題した動画を公開。「正直、期間工をやめておいた方がいい」と切り出し、期間工という働き方に向いていない人の特徴と、そのリスクについて警鐘を鳴らした。



動画内でケンシロウ氏は、期間工に向いていない人の特徴として7つのポイントを挙げた。まず、「向上心がとてもある人」については、工場現場が「向上心が活かせない環境」であると指摘。同じ作業やスピード、厳格なルールの繰り返しが求められるため、自身の能力を持て余し「なんで俺この仕事やってるんだ？」と疑問や不安を抱くことになると説明した。



また、「お喋りが好きな人」に関しても、工場では私語が「サボり」と見なされることが多く、孤独な作業に耐えられず精神的に追い込まれる可能性があるとした。「単純作業が苦手な人」についても同様に、製品製造以外の細かな所作までマニュアル化された環境では、「かなりの苦痛を感じる」と述べた。



さらに重要な点として「安定を最優先したい人」を挙げた。期間工は最長でも2年11ヶ月の有期雇用であるため、特に40代半ばなどで安易に選択すると、契約満了後の再就職で苦労し「最悪の末路になる」と警告。目先の高収入で生活水準を上げるだけではなく、その後のキャリアプランを考慮する必要性を強調した。加えて「健康管理が苦手な人」は、出勤率が祝い金や寮費無料の条件に関わるため、体調不良による欠勤で金銭的な損害を被るリスクがある点も指摘している。



ケンシロウ氏は最後に、期間工は一時的な高収入を得られる手段である一方で、安易な選択は人生設計を狂わせかねないと総括。自身の適性や将来の目標を見極めた上で慎重に判断するよう促し、「目先しか考えていないと後が困る」と視聴者に強く訴えかけた。