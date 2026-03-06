不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が利益を生むアパートの条件を解説！『見落とすと利益ゼロ！アパート投資で稼ぐプロが必ずチェックするポイント！？』
不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が解説する『見落とすと利益ゼロ！アパート投資で稼ぐプロが必ずチェックするポイント！？』では、一棟アパート投資の物件選びを「狙う／狙わない」で切り分ける思考が示される。駅近や人気エリアといった分かりやすい条件より、まず収支が回るかを起点に据える点が印象的である。
木村氏が繰り返す軸は「利益」である。保有しているだけでは意味がなく、事業として継続的に利益が残るかどうかが成否を分ける。単年の好調さではなく、空室や修繕が起きても崩れない運営を前提に、長く収益を生み、最後に売却で回収できるかまでを見通す必要がある。
一棟アパート投資は、新築・中古、築年数、エリア、駅距離など判断材料が多い。立地は無関係ではないが、最上位とは限らない。重要なのは「入居が成立する」条件かどうかであり、必ずしも有名駅や中心地に限定されないという見方が提示される。
さらに、空室がある物件も一律に除外しない。「空室を埋められるか」を検討し、埋める打ち手を持てるほど選択肢が増えるという整理だ。清掃、塗装、設備の補修など、費用を抑えつつ印象を整える工夫が、結果として入居の判断材料になり得る。
一方で、プロが避ける物件の典型も語られる。立地が良く見えても利回りが低い、あるいは土地としての評価が薄く、次の買い手がつきにくいものは出口で詰まりやすい。外観が綺麗でも価格に上乗せがある場合は、見た目に引っ張られず数字で再点検する姿勢が求められる。
また、法的条件が複雑で現金化しにくい物件は、資金が動かなくなるリスクを伴う。だからこそ、利回りと資産価値を両立させ、融資や出口まで含めて成立するかを見極めることが核心になる。
動画本編では、この判断軸が実体験のエピソードとともに語られ、表面条件では拾えない「どこを見て、どこで踏みとどまるか」が具体化されていく。物件選びを作業ではなく事業設計として捉える感覚は、文字だけでは掴みにくい部分も多く、映像で追うと理解が進む構成になっている。
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！