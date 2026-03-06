日中、ときには1時間ごとにXを更新することで知られる、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢。

「しかも投稿内容には、笑いとユーモアが満ちています。3月5日の投稿を見ると、泥酔した妻が玄関でうつ伏せになり倒れている姿を、漫画『ドラゴンボール』のキャラクター・ヤムチャにならって《妻が酔っ払ってヤムチャになってました》と投稿しました。

さらに同日、《去年の話だけどさ》として、相方の内間政成さんと行った焼き鳥店で、俳優の北村一輝さんと遭遇したそうで、《挨拶したのよ。そしたら、北村さんめっちゃ良い人で、俺らなんかと話してくれてさ、超嬉しかったのよ。沖縄の話したりさ》と報告しています。

さらに《お店の大将が、『真栄田さん、内間さん、お2人のお会計、全て北村さんがお支払いされました』》と告げられ、感動したことも明かしています」（芸能担当記者）

そして、その日の最後の投稿は「モッコリ」を写した写真だった。

「韓国料理と思われる店で撮影したメニューに『モッコリ』という飲み物の文字がありました。真栄田さんはそれを写して《マッコリ、だよ、ね》の文字を添えて投稿したのです。

店が韓国のお酒の『マッコリ』を、間違えて『モッコリ』と書いてしまったと思ったようですが、上には小さな文字で『Beer w/makgeolli』とも書かれていました」（同前）

この投稿が発端となり、X上には

《ネイチブに発音したら もっこりなのかな?》

《信じられないくらい興奮しそうですね》

《店員さんに「すいません、モッコリひとつ!」って注文する勇気を試される試練の店じゃないですか》

など、大喜利のようなリプライが殺到する事態になった。

ちなみに「モッコリ」の正体は、マッコリをビールで割ったお酒だという。なんでも笑いにしてしまう芸人魂に敬服だ。