1.結膜炎などの病気

猫が涙を流しているときに多い原因のひとつが、結膜炎をはじめとした目の炎症です。まず、結膜炎とは白目の表面やまぶたの裏側にある粘膜が刺激を受けて腫れたり赤くなったりする状態です。

結膜炎が起こると涙が増えるだけでなく、目の周りが赤くなる、黄色や緑っぽい目やにが出る、まぶたが腫れる、まぶしそうに目を細めるといった症状が目立ちます。片目だけの場合もあれば両目に広がることもあります。

原因としては、細菌やウイルス感染だけでなく、ほこりや毛が入った刺激、アレルギー、免疫の低下など様々。軽い症状に見えても、放置すると慢性化して治りにくくなることもあるため、涙が続くと感じた時点で早めに受診するのが安心です。

その他の病気としては、角膜炎やブドウ膜炎、緑内障などが挙げられます。

2.角膜の損傷

猫の涙が急に増えた場合、角膜の傷は特に注意が必要。角膜は目の表面を覆う透明な膜。外部の刺激から目を守る重要な役割を持っています。しかし非常に薄くデリケートなため、ちょっとしたことで傷ついてしまうことも少なくありません。

たとえば、猫同士のケンカで爪が目に当たる、家具や植物に顔をこすりつける、砂や小さなゴミが目に入るといったことが原因として考えられます。角膜が傷つくと強い痛みが出るため涙が止まらない他にも、目を開けたがらない、前足で頻繁にこする、目を閉じたままにするなどの行動が見られる傾向があります。

角膜の傷は悪化すると角膜潰瘍になり、視力低下や失明につながる可能性も。自己判断で様子を見るのは危険ですので、異常があれば早急に動物病院で検査を受けましょう。

3.アレルギー

猫の涙は病気だけでなく、アレルゲンに対する反応によって増えることもあります。人間も春に花粉によってアレルギー反応を起こし鼻や目に異常が生じますよね。猫も人と同じように、空気中のアレルゲンに反応することがあります。

猫が反応するものとして多いのは、花粉、ハウスダスト、カビ、タバコの煙などですが、個体によって異なります。

アレルギーの場合は涙だけでなく、目のかゆみや充血、鼻の場合はくしゃみ、鼻水などが同時に見られることもあります。季節によって症状が強くなる猫もいるので、季節の変わり目は注意深く見守ってあげましょう。

対策としては、部屋の換気や掃除をこまめに行うことや空気清浄機の導入などが挙げられます。

4.猫風邪などの感染症

涙の原因として見逃せないのが、猫風邪などの感染症です。まず猫風邪は、猫ヘルペスウイルスなどによって引き起こされ、目や鼻の症状が中心になります。

初期には涙や目やにが増える程度ですが、進行するとくしゃみ、鼻水、発熱、食欲低下、元気消失などが現れることがあります。特に子猫や高齢猫、免疫力が落ちている猫では重症化しやすく注意が必要です。多頭飼いの場合は他の猫にうつる可能性があるため、隔離や消毒などの配慮も必要になります。

その他の、涙を伴う猫の感染症としては、猫カリシウイルス、猫クラミジアが挙げられます。いずれの場合にも、不自然な涙に気付いたら早めに動物病院を受診して処置してもらいましょう。

まとめ

猫が涙を流しているときは、様々な原因が考えられます。涙が止まらない他にも、目やにが増えている、目を開けづらそう、くしゃみなどの症状も出ているといった場合は、放置せず動物病院で診てもらうことが大切です。

目の異常は軽く見えても悪化すると視力に関わることがあるため、早めの対応が重要です。

今回の記事を参考に、猫の目を守ってあげてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)