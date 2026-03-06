お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（44）が、5日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。ファイナンシャルプランナー（FP）1級の資格を持つ「サバンナ」八木真澄（51）の試算に驚く場面があった。

同番組では、「いつかは家を買いたい田崎」として、田崎が自宅を購入するまでの密着ロケを企画。3年前から始まり、予算は7000万円、大阪市内のリノベーション済み中古マンションという条件のもと、数々の物件を内見してきたが、未だ購入には至っていない。

そんな田崎に、この日のロケに同行した「ザ・プラン9」の浅越ゴエは「3年前にいきなりポンッと7000万でおうちを買ってたら、今は値上がりしてるわけですか？」と質問。八木は「もちろん不動産やから、まったく同じものはないよ」と断りつつ、ズバリ「1億2000万」と答えた。

スマートフォンで確認しながら、八木は「2023年1月、3年前の日経平均（株価）が2万7327円。で、（ロケ日の）きょうが5万2780円。だから3000万円をそこにボンっと入れてたら6000万になってる。7000万やったら1億4000万になっててもおかしくない。異常に上がってます」との説明に、浅越と田崎は「えーっ！」と声を上げていた。