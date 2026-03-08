この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「一番人を見ていた」内定複数持ちの27卒就活生が語る“休憩中の人事”から社風を見抜く企業研究

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【就活解禁】「お見送りばかり…」27卒がリアルな進捗・悩みを爆語り！やってよかった対策も公開！｜3月」を公開した。動画では、3月の就活解禁を迎えた27卒の学生2名が登場し、現在の選考状況や面接でのリアルな悩みを赤裸々に語り合った。



対談は、二人の現在の就活の進捗状況からスタート。本格的に就活を始めたばかりの学生が、30社ほどのESを提出したものの「書類選考でも落ちる」と苦労を語る一方で、1年前から動いていた別の学生は「内定は5〜6社ある」と明かし、同級生同士で両極端な現状が浮き彫りになった。



話題が「面接での悩み」に移ると、「語りが長くなってしまう」「結論ファーストで喋ってない」という共通の壁に直面していることが判明。これに対し、内定を複数持つ学生は「長くなりすぎないように感じさせるのが大事」と説き、「抑揚をつける、声の強弱を変えてみる」ことで、相手に話の要点を伝えつつ飽きさせないという面接テクニックを展開した。



さらに、企業研究のコツについて問われると、「一番人を見ていた」と独自の視点を提示した。「会社説明会の合間に休憩時間みたいなのあるじゃないですか」と切り出し、その時間に「人事の人が画面越しでずっと喋っていて」と、何気ない雑談から伝わる明るい雰囲気で企業の文化や風土を見極めていると説明した。



動画の終盤では、就活で「やってよかったこと」として、OB訪問などで「1対1で自分に話しかけてきてくれている場所」を作ることの重要性を共有。AIを活用したES添削や、学生同士で面接練習ができるアプリの活用など、現代ならではの就活事情が垣間見える内容となっている。自身の等身大の悩みを率直に明かしながらも、それぞれのペースで前向きに就活と向き合う学生たちの姿勢が伝わる対談だ。