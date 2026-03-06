不動産バブルの一方で…築40年の老朽マンション「資産価値の暴落」をくいとめる「唯一の方法」とは

「決められないマンション」が急増している

老朽化したマンションの増加に伴い、管理不全や空き家化、さらには高齢化による管理組合役員のなり手不足が深刻化して久しい。

国土交通省の調査によれば、修繕積立金が不足しているマンションは約6割にのぼり、区分所有者のうち70歳以上の割合は全体で26％、築40年を超えるマンションでは56％に達する。いわば、マンションは「建物の老い」と「人の老い」という“二つの老い”に直面しているのだ。

現場で理事会支援や相談業務に携わると、こうした状況に加えさらに深刻な“静かな危機”が見えてくる。

通常、管理規約の改正や共用部分の大規模変更には、組合員全体の4分の3の決議が課されているが、現実には無関心層が多く、総会直前になって理事と管理会社が各戸を回り、委任状をかき集めるのが恒例行事となっている。外部区分所有者への電話連絡も重くのしかかり、本来は将来を議論するはずの総会が、「成立させること」自体を目的とする場になっているのだ。

こうした“形だけの総会”の背景には、住民同士の関係希薄化がある。誰が実際に住んでいるのか把握できないマンションも珍しくない。その結果、役員の “なりすまし”や、妻や配偶者による代理出席の混乱も生じている。

さらに深刻なのが、役員のなり手不足だ。担い手が見つからず、同じ人物が長年理事長を務め続けるケースも多い。チェック機能が働きにくい状況では、管理会社や業者との関係に疑念が向けられやすくなる。実際、「理事会が管理会社に任せきりで、組合の意見が通らない」「理事長が固定化し、業者と結託しているのではないか」といった相談は近年とくに増えている。

しかし、不満を抱きながらも自ら理事に就任することには二の足を踏む組合員は少なくない。その結果、「文句は言うが責任は負わない組合員」と、「限られた人数で運営を担う理事会」との溝は埋まらないまま放置される。

緊張感を欠いた運営が続けば、管理の質は徐々に低下し、小さな歪みが積み重なって修繕の遅れや合意形成の停滞を招く。それがやがて、資産価値の下落へとつながっていく。

これらに加え、追い打ちをかけているのが、昨今の不動産投資ブームだ。国内投資家は複数戸を所有しながら自らは居住していないことが多く、総会出席率は低下しがちだ。議決権は持っていても日常管理へのかかわりは限定的で、理事のなり手不足や意思決定の停滞を加速させている。収益性を優先する投資家と、長期修繕や住環境の維持を重視する居住者との間に温度差が生じているのだ。

加えて円安とグローバル化によって生じた海外居住の区分所有者の増加が、意思決定の停滞にさらなる拍車をかけた。議案書を送付しても返信が届かない、連絡が取れないといった事態はもはや珍しくない。その結果、議決権が不足し、重要議案が成立しないケースも現実に起きている。距離や言語の壁、管理費滞納リスクが重なり、合意形成はこれまで以上に複雑化している。

無関心、関係の希薄化、担い手不足、ルールの形骸化、そして所有者の多様化。これらが複雑に絡み合い、マンション管理が機能不全へと傾きつつある。

顔の見えない管理は、組合財産の安全性さえ揺るがしかねない。マンションの老朽化の背景には、管理への無関心とそれに伴った「意思決定」そのものが詰まりとして深く根付いている。

「全員合意」から「機能する意思決定」へ

こうした閉塞状況を打開するため、2026年4月に新たな区分所有法が施行され、それに連動して標準管理規約も大幅に見直される。改正の柱のひとつが、「意思決定」を機能させるための制度再設計だ。

出発点にあるのは、「総会が開けない」「議案が通らない」という現場の行き詰まりだ。そこでまず見直されたのが、総会の成立要件である。これまでは「組合員の半数の出席」とされていたが、改正後は「過半数の出席」とよりはっきりした表現に改められた。数字の違いはわずかだが、基準を明確にすることで、手続きが適正に行われていることを分かりやすくする狙いがある。

さらに大きな変更が、重要な議案の決め方だ。これまでは管理規約の変更や大規模工事の決議に「組合員全体の4分の3以上」の賛成が必要だった。そのため、理事が総会前に各戸を回って賛成を集めることが常態化し、総会は「話し合う場」ではなく「成立させるための場」になっていた。

しかし改正後は、総会が過半数で成立し、その出席者の4分の3以上が賛成すれば決議できるようになる。判断の基準を「出席者」に変えることで、負担を減らし、議論に集中できる本来の総会の形へと改正される。

これに併せて、運営を安定させるための見直しも行われた。理事が出席できないときは、あらかじめ決めた人の代理出席が可能となり、理事会が止まらないようにした。役員になる際の本人確認も定め、なりすましを防ぐ仕組みを整えた。海外所有者については、国内に代理人を置く制度も設け所有者が多様化するなかでも、意思決定がなされるようになる。

老朽化と高齢化に向き合う「修繕」の現実化

もう一つの柱が、「修繕」と再生を前に進めるための柔軟化である。

建替え決議は原則として従来通り5分の4以上の賛成を維持しつつも、外壁落下の危険、耐震性不足、給排水設備の重大な損傷、バリアフリー基準への不適合といった深刻な問題がある場合には、4分の3以上での決議を可能とする例外が設けられた。厳格性を保ちながらも、危険な建物を放置しないための現実的な調整である。

共用部分のバリアフリー改修についても、3分の2以上の多数決で実施可能とされた。エレベーター更新や段差解消といった工事を、より実行可能な水準で進められるようにすることで、高齢化が進むマンションの生活基盤を支える。

さらに、専有部分に起因するトラブルへの対応も明確化された。漏水が放置される場合には管理組合が立ち入り補修を請求でき、孤独死後の特殊清掃についても組合が実施し費用を相続人に請求できる枠組みが整理された。建物全体の衛生・安全を守るうえでの実効性が高まったと言える。

築40年を超えても一度も規約改正が行われていないマンションは少なくない。曖昧なペット規定、法律に抵触するおそれのある条項、分譲業者や管理会社に有利な内容などの “化石規約”がトラブルや訴訟の火種となっている。今回の改正はこうすた、制度変更にとどまらず、マンションという集合住宅が今後も存続し続けるための“生存戦略”が問われる転換点と言える。

マンションが“時代遅れの建物”になるか、それとも持続可能な資産として再生できるか。その分岐点は、管理規約のアップデートにあると言えよう。

【こちらも読む】『板橋区大山、新築タワマン再開発に地元住民から不満の声が上がるワケ』

