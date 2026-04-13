京都・南丹市で安達結希さん（11）が行方不明になって3週間。捜索で新たな動きがあった。13日、安達さんが当日に履いていたとみられる靴が見つかった。靴が発見された場所は、小学校から南西に6キロ、通学カバンが発見された場所とは別の方角にある山の中。事件か事故か…靴が「見つかった状況」も手がかりに榎並大二郎キャスター：今回の靴の発見、安達結希さん発見の手がかりにつながるのでしょうか？フジテレビ社会部・上法玄解