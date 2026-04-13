10日、兵庫・加古川市にある、ため池の上を通る歩道が崩れました。車道は残っていますが、歩道だけが柵ごと崩落。その瞬間、周囲には大きな音がしたといいます。男性：ガードマンさんの話では『午前10時35分にドン！と音がして、橋が崩れた』。崩落が起きたのは10日午前11時ごろ。県によりますと、崩落は約70メートルにわたりましたが、けが人はいませんでした。以前の歩道の様子を見ると、水面近くには石垣があり、上はコンクリー