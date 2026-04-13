アニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の興行収入が公開から3日間で35億円、観客動員数231万人を突破したと、配給元の東宝が13日発表した。第29作で歴代最高のスタートとなった。10日の初日だけで興収は11億3000万円という大ヒットスタート。11日に都内で行われた公開記念舞台あいさつで、ゲスト声優を務めた俳優の横浜流星は「実写だったら1カ月で10億いければいいのに、凄すぎます」と驚きを語っていた。コナン