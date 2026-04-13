経産省＝東京・霞が関福島県猪苗代町の大規模太陽光発電所（メガソーラー）が計画と異なる稼働をしたとして、経済産業省が再生可能エネルギー特別措置法違反で、事業者に対し固定価格買い取り制度（FIT）の認定を取り消し、交付金の返還を命じたことが13日、分かった。メガソーラーを巡って同法に基づく返還命令が出されたのは初めて。経産省によると、事業者は「合同会社BluePower猪苗代」（東京）。経産省は返還を求めた金