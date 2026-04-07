AIエージェント「OpenClaw（オープンクロー）」の無料インストールを宣伝する店舗＝3日、中国広東省深セン（共同）【上海共同】中国で社員に代わって業務をこなす「AI（人工知能）エージェント」が脚光を浴びている。パソコンを24時間対応で動かすことが可能となり、業務効率の飛躍的な向上が期待できるためだ。ただ個人情報や資金の流出リスクがあることから当局が警戒を強め、ブームが一巡したとの見方もある。中でも注目