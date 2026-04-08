在庫787億円――。かつて“百貨店の王者”と呼ばれた三越は、独裁経営とスキャンダルによって一気に信用を失い、創業300年超の老舗は崩壊の淵に立たされた。「三井のオリジン」を守るため、財閥中枢が介入する異例の事態のなか、再生の切り札となったのが伊勢丹との統合だった。名門を襲った転落と再生の舞台裏を追う。 【画像】『教養としての三菱・三井・住友』 『教養としての三菱・三井・住友』より一部を抜粋、編