アメリカによるイラン海上封鎖。輸送の混乱や、さらにはエネルギー価格の上昇につながる可能性が指摘される中、日本経済にも影響を及ぼし始めています。週明け、きょうの東京株式市場。一時、700円近く値下がりするなど先週末から値を下げました。円も160円台目前まで売られたほか、日本の国債も売られ、長期金利は一時、2.49％と29年ぶりの水準に。日本市場は「トリプル安」となりました。背景にあるのは、アメリカによるイランの