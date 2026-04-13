三井住友カードは4月13日、「スマホのタッチ決済乗車で最大8%還元!」を開始した。スマホのタッチ決済乗車で最大8%還元!スマホのタッチ決済とは、Apple Pay・ Google Pay ・Samsung PayのVisaのタッチ決済、またはApple PayのMastercardのタッチ決済を指す。対象カードを設定すれば、スマホを改札や決済端末にかざすだけで乗車することができる。同キャンペーンでは、全国の鉄道・バスの対象路線でスマホのタッチ決済乗車をすると、