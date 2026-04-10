SNSなどで時おり話題になる海外での日本語の“誤訳”。「ち」と「さ」の間違いなど微細なものから根本的な勘違いまでその程度はさまざまだが、今SNS上で大きな注目を集めているのは史上まれにみる大誤訳だ。【写真】「和式トイレ」の扉に書かれていた“まさかの3文字”「僕の見たおかしな翻訳のなかで、一瞬にして最高爆笑ラインを一気に飛び越えてしまったのが、これ。 10個くらい並んだ『和式トイレ』の扉のうえの翻訳は、すべて