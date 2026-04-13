欧米トップのビジネススクールでは、MBA取得の学費が2000万円前後する。日本ではMBA取得をコスパが悪いと思っている人も多いが、なぜ真の金持ちは英語と金融を学ぶことに重きを置くのか？富裕層を30年見てきた筆者が、その意外な費用対効果を明かす。※本稿は、富裕層専門税理士の森田貴子『億万長者になるお金の使い方 富裕層の領収書1000万枚見てきた税理士が教える』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。富裕