この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今すぐ確認して！LINEの「友だち自動追加」設定、オフにしないと知らない人と繋がるかも？

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【9割の人が気づいてない】LINEの“セキュリティ落とし穴”5選」と題した動画を公開。多くの人が見落としがちなLINEのセキュリティ設定について、意図せず個人情報が繋がってしまう危険性を指摘し、その対策を解説した。



ひらい先生氏が最初に挙げる危険な設定は、「友だち自動追加」と「友だちへの追加を許可」の2つである。これらがオンになっていると、自身のスマートフォンの連絡先に登録されている電話番号を持つLINEユーザーが、自動的に友だちリストに追加されてしまう仕組みだと同氏は説明する。これにより、仕事関係の相手や、今は疎遠になっている人など、プライベートなLINEで繋がりたくない相手とも意図せず繋がってしまうリスクがあるという。



設定の確認と変更は簡単な手順で行える。まず、LINEの「ホーム」タブを開き、画面右上の「設定（歯車マーク）」をタップする。次に、設定項目の中から「友だち」を選択すると、「友だち自動追加」と「友だちへの追加を許可」という項目が表示される。もしこのスイッチがオン（緑色）になっていた場合は、タップしてオフに切り替えるよう、ひらい先生氏は推奨した。



何気なく使っている設定が、思わぬプライバシーのリスクに繋がっている可能性がある。知らないうちに意図しない相手と繋がってしまう事態を避けるためにも、一度自身のLINE設定を見直してみてはいかがだろうか。