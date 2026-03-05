Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

プラスは、梱包用テープカッター「グリップカットTC-500P」を替刃とセットで35％オフの1,131円（税込）で販売しています。

プラス oppテープカッター 梱包用テープカッター グリップカット 本体 + 替刃セット ベージュ TC-500P 31-498 PLUS(プラス) Amazon ポチップ ポチップ

グリップカットは、握り心地と切れ味に徹底的にこだわった梱包用テープカッター。丸みを帯びた立体カーブ形状のハンドルは手になじんで握りやすく、手の負担を軽減してくれます。また、カッター部分は刃の山に段差を付けた「長短2段刃」で、ズバッと抜群の切れ味が実現。さらに、テープの粘着面が貼り付きにくいシリコンローラーがテープの先端の巻き戻りを防止してくれるので、「テープが貼り付いて引き出せない…」というストレスもなくスムーズな引き出しができるそうです。

使用後は、片手で簡単に開閉できる「スライド式刃カバー」で保管も安全に。替刃式なので、切れ味が悪くなっても専用替刃に交換すれば本体を長く使うことができます。

一台あれば、オフィスや店舗、ご家庭で活躍すること間違いなし。今すぐAmazonでチェックしてください。

1台あると便利なテープカッターはAmazonをチェック！

※この記事のリンクから商品を購入すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 35％オフ！ 梱包作業がラクになるプラスのテープカッター「グリップカット」がAmazonでセール中 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.