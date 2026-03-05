【Netflix独占は日本だけ】

テレビのスポーツニュースやワイドショーはWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の話題でもちきり。いよいよ今日から東京での１次ラウンド・プールＣの戦いが始まるが、ご存じのように日本のテレビ局は本番に関しては蚊帳の外に置かれている。地上波の放送はなく、視聴するには『Netflix』に加入するしかない。

批判や異論などさまざまな意見がある今回の『Netflix』独占配信だが、『Netflix』がアメリカ大リーグ機構と独占契約を結んだのは日本国内のみの話だ。出場する各国はそれぞれ個別に契約を結び、放送・配信を行なう。



連日、強化試合の模様が大々的に報道されてきたWBC日本代表 photo by Kyodo news



たとえば日本の初戦の相手、台湾。WBCの全試合を中継・配信する権利を得たのは、ケーブルテレビやオンライン配信を展開している『愛爾達電視（ELTA）』。全47試合を自社チャンネルで放送するほか、ELTAが代理店のような形で他社にも放送権を分配している。このため、日本戦を始め台湾代表の全試合は『台視（TTV）』（台湾で最も歴史の古い地上波テレビ局）で視聴することができる。さらには台湾最大のケーブルテレビ局『東森電視（EBC）』でも放送されるなど、複数の選択肢が用意されるうらやましい環境だ。

すでにテレビでは、ソフトバンク２軍との強化試合なども放送されており（スタッフが来日して番組を独自に制作した）、かなりの盛り上がりを見せているとか。台湾代表が2024年のプレミア12で日本を下して優勝を果たしたこともあり、同国の野球人気は上昇傾向。2025年の台湾プロ野球『CPBL』の１試合平均観客数は初めて１万人を超えたとされる。WBCでも１次ラウンド突破に大きな期待がかかっているという。

日本の２戦目の相手、韓国でWBCの全47試合を中継するのは『Tving』。『Tving』は基本料金１カ月約1000円のオンラインサービスで、韓国版『Netflix』と呼ばれる存在だ。ただし、韓国代表の試合に関しては、前回大会と同様、地上波が放送の準備に入っているという（各局からの具体的な発表は４日時点でまだないが、WBCホームページでは公表済み）。試合によって韓国の３大ネットワーク（『KBS』『SBS』『MBC』）が分け合う形になるが、高視聴率が期待される日本戦などは複数の局が中継するのではないかと言われているからビックリだ。このところ国際大会での成績がパッとしない韓国だが、応援体制は整っている。

【アメリカでの中継は『FOX』が】

それなりの盛り上がりが期待できそうな東アジア勢に対して、「優勝候補筆頭」「史上最強」などと言われる代表チームを送り出す本家・アメリカの野球ファンはWBCをどうやって見るのか。

アメリカでのWBCの放送権は前回大会に引き続き『FOX』が獲得している。実際の放送・配信は、実質的に無料放送の『FOXテレビ』のほか、傘下の『FS1』『FS2』『Tubi』『FOX Sports App』が全47試合をカバーする。

メインとなる『FOXテレビ』が放送するのは７試合で、１次ラウンドはアメリカ対ブラジル、アメリカ対イギリス、アメリカ対メキシコと、なぜかオランダ対ドミニカ。そしてアメリカが進出する（と予定している）ヒューストンでの準々決勝、マイアミでの準決勝、決勝となる。東京で行なわれる１次ラウンドの日本の試合などは『FOX』が運営する有料のスポーツ専門チャンネル『FS1』で視聴することができる。

2023年の前回、決勝の日本戦のアメリカ国内視聴者数は約520万人とされる。日本の視聴者数（5000万人強）に比べたら10分の１にすぎないが、大会を重ねるごとに視聴者を増やしていることは確かだ。また、前回もマイアミで行なわれた準決勝、決勝のチケットはソールドアウトになっており、『FOX』は前回を超える全米的な盛り上がりを期待しているはずだ。

そこで、WBCを前にした一般の野球ファンの見方も聞いてみた。サンフランシスコ在住のエドモンド・ジェニーさんは言う。

「WBCが話題になっている？ ドジャースのファンはそうかもしれないけどね（笑）。自分たちにとっては熱心に贔屓にしているチーム（サンフランシスコ・ジャイアンツ）のキャンプ情報のほうがWBCよりもずっと関心が高いかな。

今回のアメリカ代表選手のなかでジャイアンツの選手はローガン・ウェブ投手しかおらず、他に候補に挙がったり、辞退したりした選手もいないことが大きな理由だと思う。今のジャイアンツはスターがいなくて地味なチームだから仕方ないんだけど（笑）。アメリカ代表はMLB全30球団からまんべんなく選ばれるわけではないから、関係ないと思っている野球ファンも多いんじゃないかな」

一方、ニューヨークの野球ファン、リカルド・メイフィールドさんはこう言う。

「そもそも野球についてはアメリカ代表というチームを応援した経験があまりないし、そういう文化もない。３月はNCAA（大学バスケットボール）の季節だしね。ただ、オリンピックのアイスホッケーもそうだったけど、アメリカが優勝すれば単純に盛り上がるとは思うけど......。

盛り上がるかどうかは地域によっても違うと思う。マイアミ、ヒューストン、フェニックス、ロサンゼルスといったところはラテン系の住民が多いから、アメリカ以外のチームを応援する人もいるだろうし、世界大会っていう感じがするんじゃないか。その点では東部の野球ファンは少し盛り上がりに欠けるかもしれない」

ちなみに１次ラウンドをアメリカと戦うイタリアは『Sky』、ブラジルは『ESPN』を有料で見るしかなさそう。WBCの迎え方は国によってさまざまだ。