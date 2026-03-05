ILLITのMOKAが現在の輝かしい現在の姿からは想像もつかない、苦難の道のりを明かした。

【映像】脱落候補だった当時の映像

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

HANAの「Drop」、YOASOBIの「アイドル」、宇多田ヒカルの「Automatic」という3曲メドレー審査を終え、順位発表を前に緊張が高まる中、MOKA（ILLIT）は自身の過酷な過去を振り返った。「私、一次審査の時に、結果が下から5番目だったんですよ。だから多分今のSARAちゃんの位置に私もいた」と告白。この事実に指原莉乃は「下から5番目だったの？」と驚くと、「私、脱落候補3回入ってます」と打ち明けた。指原は 「ちょっと、今からオーディション番組見なきゃ！」と、その劇的な逆転劇に強い関心を示していた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。