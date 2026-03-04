この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuber・おにまるが解説「3月の決済はこれが正解」iPhoneユーザーは最大60%還元も？d払い・Visa割の併用テク

ポイ活YouTuber「おにまるちゃんねる」が「【3月最新】知らないと数万円の損！d払い・Visa割・JCBなど激熱キャンペーンを完全解説」と題した動画を公開した。3月に実施される多数の決済キャンペーンの中から、特にお得なものを「使うべき順」に紹介し、効率的なポイント獲得術を伝授している。



動画内でまず紹介されたのは「エアウォレット」のキャンペーンだ。ローソンや無印良品などの対象店舗で利用すると、最大「50%還元」されるという破格の内容である。おにまる氏は、開催期間が短い点に触れ、「まずは50%還元から」と優先順位の高さを強調。アプリをダウンロードしてエントリーするだけで参加できる手軽さも魅力として挙げた。



続いて、特にiPhoneユーザーにとって見逃せない情報として、「d払いタッチ」と「dカード(Visa)」のキャンペーンを解説。これらは、現在開催中の「Visa割」キャンペーンと併用することで、還元率が大幅にアップする可能性がある。特にdカード（Visaブランド）利用者は、Apple Payでのタッチ決済で30%キャッシュバックの対象となるため、おにまる氏も「非常に大きなキャンペーン」と熱弁。さらに特定の飲食店などでの利用で上乗せ還元も狙えるため、条件を満たすユーザーにとっては「最強」の組み合わせとなる。



その他にも、JCBのタッチ決済による5,555万円山分けや、モバイルICOCAの7%還元など、多岐にわたるキャンペーンを網羅。三菱UFJデビットやJAL Pay、ファミマカードなど、特定のカード保有者限定の特典についても丁寧に解説し、視聴者が自分に合ったキャンペーンを見逃さないよう配慮している。



動画の最後では、Sony Bank WALLETの10周年記念キャンペーンを紹介し、総額6,000万円の山分けについて触れた。おにまる氏は「今月はお得情報で溢れている」としつつ、多くのキャンペーンでエントリーが必須であると注意を促した。還元率や条件が複雑化する中、本動画は3月のポイ活を攻略するための重要なガイドラインとなるだろう。