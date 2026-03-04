付加価値に注目の「プレミアムウォーター」最前線【趣味と遊びの“新定番”】

【趣味と遊びの“新定番”】

年々、水への関心、こだわりが高まっている。それを受けて、特別感のあるプレミアムウォーターも続々登場。天然水ほか、付加価値のある水をチェックしてみよう！

＊ ＊ ＊

「ミネラルウォーターは、栄養タイパの良い賢人アイテムです」とは藤原奈津子さん。

「ここ数年は栄養リテラシーが高まり、ビタミンやたんぱく質、ミネラルなどの栄養素への理解、関心が格段にアップしていると感じています」と話す。

それを証明するかのように、付加価値のある水が続々登場。

「栄養素の効果や体への働きかけを知った上で選ぶ、栄養リテラシーチョイスが新たな購買基準になってきたと思います。今後は採取地へのこだわりや、『特水』のような水をベースに無色、フレーバーウォーターにも注目したいです」

好みの水をぜひ見つけよう。

栄養士・トレンドウオッチャー

藤原奈津子さん

食品やキッチン用品メーカーのレシピ開発・商品開発・販促企画・ブランディング業務を展開。独自のアプローチデザイン思考によるマーケティングでの市場開拓を通じ、新しい食文化づくりに貢献。

＜ライフスタイル編＞

プレミアムウォーター

■ミネラルバランスのいい北アルプスからの恵み

安曇野ミネラルウォーター

「安曇野天然水 はつそら」（実勢価格：1200円／2L・6本）

自然の恩恵をたっぷりと湛えた安曇野のミネラルバランスのよい澄んだ軟水は、持ちやすい正方形のボトル形状なので注ぎやすく、日々の飲料水はもちろん、お料理やお茶に使うのもオススメ！ 京都の日本酒にも採用されています（藤原さん）

北アルプス連峰の豊富な雪解け水と湧き水に恵まれた安曇野で採取された天然水。味わいが非常に穏やかで、口当たりも柔らかい軟水だ。新工場稼働を機に、ボトルの形状を持ちやすい正方形にするなどリニューアルされた。

■トクホ飲料「特茶」ブランド初の水

サントリー

「特水（機能性表示食品）」（165円）

米ぬかを発酵させたものに含まれる機能性関与成分「HMPA」に注目！ 水と生きるSUNTORYの本気が伝わる、男性も手に取りやすい清々しいパッケージデザインも好印象です（藤原さん）

「特茶」ブランド初の水カテゴリー商品。「内臓脂肪を減らすのを助ける」という価値を水でも提案する。「HMPA」という植物由来のポリフェノールを採用し、ほぼ無味無臭、無色で普通の水と同じように飲める。

■美肌効果も期待されるシリカ天然水

竹の露酒造

「白露垂珠 仕込み水 シリカ天然水」（720ml：473円）

柔らかな美味しさが特徴の人気酒蔵の生の仕込み水に驚き！ 美肌やアンチエイジングに期待できるシリカが含まれる超軟水は、そのまま飲むのはもちろん、炊飯など料理使いにもオススメ（藤原さん）

銘酒「竹の露」の仕込み水でもある、出羽三山の主峰・月山からの伏流水。シリカ成分が39mg／Lも含まれる天然水を生水のままボトリング。水本来の風味を損なわないようにあえて瓶で販売されている。

＜チェック！＞

■ReFaから超高級なミネラルウォーターが登場

MTG

「ReFa WATER Premium 70」（5400円）

体に取り入れる水を意識することで、美容健康ベースを内側から整いやすくしてくれます。ギフトにも◎（藤原さん）

美容ブランドReFaから特別なミネラルウォーターが登場した。富士山頂上付近の地層に数年前から眠り続ける「永久凍土」の下で、70年の自然濾過プロセスを経て採取された希少水。

特集【趣味と遊びの"新定番"】

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P56ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／黒川秀紀＞

