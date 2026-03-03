3日、子役出身で現在は俳優の寺田心（17）が、トーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）にゲスト出演。子役時代の可愛らしいイメージとは打って変わった“ビジュアル”と披露されたエピソードがSNSに衝撃を与えている。

’17年放送の大河ドラマ『おんな城主 直虎』（NHK）での熱演など、天才子役として名を馳せた寺田だが、最近では“激変っぷり”がなにかと話題に。当時7歳で同番組にゲスト出演した際のVTRが流れたのちにスタジオに登場した寺田は、“4月から高校3年生となり、身長は177か178cm”と明かし、MCの黒柳徹子（92）からは「今見たら、やっぱり随分大きくなってたわね」と驚きの声をかけられていた。

黒柳から“マッチョな体つき”について問われた寺田は、「筋トレにすごいハマっていて。まだ、もう少しこれから大きくしていくんですけど」と語り、ムキムキの二の腕などの筋肉の写真を公開。

ベンチプレスで持ち上げる重さは、「大体115kgくらい。キレイに上がるのは110kgなんですけど、浅くてよければ115kg」と明かした。鍛えられた寺田の体には、黒柳も思わず「スゴい」と感嘆の声を上げ、その後もトレーニングや体脂肪率についてトークが交わされた。

黒柳同様、SNSも沸騰。子役当時の印象とのギャップも相まって、驚きの声が集まっていた。

《寺田心くん、ベンチプレス115kgとか強すぎ…》

《寺田心くんがベンチプレスしてるなんて10年前誰が想像した》

《寺田心くん、ベンチプレス115キロってマジでヤバい！ 17歳でこのパワー…子役時代の可愛いイメージから完全にイケメンマッチョに激変してるの衝撃すぎる》

《寺田心くん身長今178cmなの？！しかもベンチプレス100kg以上上げるとか凄すぎん！？》

（すべて原文ママ）

「かつて寺田さんは、子役ならではの“悩み”を抱えていたこともあるようです」と語るのは芸能記者。

「寺田さんは以前にインタビューで“中学入学当初は身長の低さに悩んでいた”と告白しています。本人も“SNSでのいじりがあり、やっぱり仲良い子じゃない友達からはチビだなと言われていた”とも語っていました。そんな悔しさから、筋トレに励むようになった過去があるようです。

子役出身の俳優は子供のときの“可愛らしい印象”のまま大人になっている方が多い中、寺田さんのようなビジュアルの激変は珍しいですよね、そのため、メディアでもたびたび話題になってしまうのでしょう」（前出・芸能記者）

まだまだ寺田の“自己ベスト”は更新されていくようだ。