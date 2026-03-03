関東甲信地方では、３日昼過ぎから４日昼前にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。また、関東地方では、４日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が九州の東の海上にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見込みです。

関東甲信地方では、南岸低気圧の影響で、４日昼前にかけて雨や雪が降り、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるでしょう。また、関東地方の海上では４日は非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなる見込みです。



［雪の予想］



３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ４０センチ

関東地方北部の平地 ８センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて １５センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 ３０センチ

その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 １０センチ

関東地方北部の平地 ５センチ

予想より地上気温が低くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



［波の予想］

関東地方の海上では、４日昼前から夕方にかけて、うねりを伴い大しけとなる見込みです。

４日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う



［風の予想］

関東地方では、４日明け方から夕方にかけて、海上で非常に強い風が吹く見込みです。低気圧の進路や発達の程度によっては、暴風となる可能性があります。

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２３メートル （３５メートル）

関東地方の陸上 １８メートル （３０メートル）



［防災事項］

関東甲信地方では、３日昼過ぎから４日昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、ビニールハウスの倒壊、架線や電線、樹木への着雪、なだれにも注意してください。関東地方では、４日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。