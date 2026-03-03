この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「僕が韓国の医師生活を辞めてまで日本に来た理由」と題した動画を公開。韓国で医師免許を取得後、日本で形成外科専門医として開業したペク氏がゲスト出演し、エリートコースを離れて日本で働くことを選んだ理由を語った。

動画冒頭、インタビュアーのパクくんは、韓国で医師になれば「年収数千万円が保証された黄金ルート」を歩めるにもかかわらず、なぜペク氏が日本に来たのかという疑問を投げかけた。

ペク氏は来日前の日本に対するイメージについて、特に強い関心はなく「近くて先進国という考えだけ」だったと明かす。アニメや日本の文化に詳しいわけではなかったが、ドラマ『リーガルハイ』や『昼顔』は好きで見ていたという。

日本で医師を目指すきっかけとなったのは、当時交際していた相手や、すでに日本で医師として働いていた知人の影響だった。当初は初期研修医だけやって帰ろうと思っていたと語るペク氏。しかし、コロナ禍で韓国への帰国が困難になった時期に現在の妻と出会ったことや、実際に日本で生活する中で感じた魅力が、日本に定着する決め手になったと振り返った。

日本での生活の魅力について、ペク氏は「ストレスが少ない」と語る。韓国の熾烈な入試競争や兵役、医師になってからも続くマーケティング競争などに触れ、「韓国であればストレスが多かったと思う」と語った。仕事の面でも、患者とのやりとりなどが韓国よりスムーズだと感じることが多いという。

動画の後半では、外国人が日本で医師免許を取得するための具体的なプロセスも解説。ペク氏の場合、書類審査や実技試験、そして日本の医師国家試験に合格するまで、約3年の期間を要したとのことだ。言葉の壁や文化の違いに戸惑うこともあったが、周囲の人々に恵まれ、大きな差別を感じることはなかったと語った。

YouTubeの動画内容

00:00

韓国の“黄金ルート”を捨ててなぜ日本へ？
01:43

日本で医師を目指すことになった意外なきっかけ
02:44

周囲の反応と日本生活で感じたこと
04:29

外国人が日本で医師免許を取得するプロセス
06:28

日本で経験した一番大変だったエピソード

関連記事

なぜ韓国は短期間で経済大国になれたのか？ 意外と知らない「漢江の奇跡」の真実

なぜ韓国は短期間で経済大国になれたのか？ 意外と知らない「漢江の奇跡」の真実

 日韓で活動する形成外科医が分析、韓国の整形は「自己表現」、日本の整形は「自己満足」という価値観の違い

日韓で活動する形成外科医が分析、韓国の整形は「自己表現」、日本の整形は「自己満足」という価値観の違い

 意外と知らない、韓国が漢字を捨てた理由とは？日本とは異なる言語政策の歴史的背景

意外と知らない、韓国が漢字を捨てた理由とは？日本とは異なる言語政策の歴史的背景
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

パクくんの東大留学_icon

パクくんの東大留学

YouTube チャンネル登録者数 2.30万人 334 本の動画
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。
youtube.com/channel/UCkuaVrwjOpM4Sc-BoWx7sLA YouTube