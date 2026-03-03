この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「日本はストレスが少ない」韓国の医師生活を辞め、日本で開業した形成外科医が語る日韓の“違い”

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「僕が韓国の医師生活を辞めてまで日本に来た理由」と題した動画を公開。韓国で医師免許を取得後、日本で形成外科専門医として開業したペク氏がゲスト出演し、エリートコースを離れて日本で働くことを選んだ理由を語った。



動画冒頭、インタビュアーのパクくんは、韓国で医師になれば「年収数千万円が保証された黄金ルート」を歩めるにもかかわらず、なぜペク氏が日本に来たのかという疑問を投げかけた。



ペク氏は来日前の日本に対するイメージについて、特に強い関心はなく「近くて先進国という考えだけ」だったと明かす。アニメや日本の文化に詳しいわけではなかったが、ドラマ『リーガルハイ』や『昼顔』は好きで見ていたという。



日本で医師を目指すきっかけとなったのは、当時交際していた相手や、すでに日本で医師として働いていた知人の影響だった。当初は初期研修医だけやって帰ろうと思っていたと語るペク氏。しかし、コロナ禍で韓国への帰国が困難になった時期に現在の妻と出会ったことや、実際に日本で生活する中で感じた魅力が、日本に定着する決め手になったと振り返った。



日本での生活の魅力について、ペク氏は「ストレスが少ない」と語る。韓国の熾烈な入試競争や兵役、医師になってからも続くマーケティング競争などに触れ、「韓国であればストレスが多かったと思う」と語った。仕事の面でも、患者とのやりとりなどが韓国よりスムーズだと感じることが多いという。



動画の後半では、外国人が日本で医師免許を取得するための具体的なプロセスも解説。ペク氏の場合、書類審査や実技試験、そして日本の医師国家試験に合格するまで、約3年の期間を要したとのことだ。言葉の壁や文化の違いに戸惑うこともあったが、周囲の人々に恵まれ、大きな差別を感じることはなかったと語った。