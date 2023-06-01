ポンドドルは一旦１．３３ドル台前半まで下落したものの買戻しも出ており、１．３４ドル台に戻している。本日は２００日線と１００日線を下回っており、１月の上昇を完全に帳消しにしている。きょうの下げでオプション市場では下値警戒感がさらに強まっており、１週間物は６月以来の弱気ムードとなっている。一方、ポンド円は円安の動きから２１１円近辺に上昇し、２１日線の上を回復している。



ストラテジストからは、年末までに１．２４ドルまで下落するとの見方が出ている。本日は原油急騰で後退しているものの、英労働市場が依然として弱く、英中銀は予想以上に積極的に利下げを実施すると考えている。今年３回の利下げで政策金利が３．００％まで低下すると想定しており、これがポンドを圧迫すると見ている。



また、政治的緊張も引き続きポンドの圧迫を予想。スターマー政権は年内に退陣するのではとの見方も根強い。



GBP/USD 1.3410 GBP/JPY 210.89 EUR/GBP 0.8726



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト