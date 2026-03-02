大創産業が展開するブランド「THREEPPY」から、ディズニーキャラクターのデザインシリーズが続々登場！

世界中から長年にわたり愛され続けているディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』に登場する「マリー」や『101匹わんちゃん』、『シンデレラ』の「ルシファー」をデザインした雑貨が順次展開されます☆

ダイソー(DAISO)「THREEPPY」ディズニーキャラクターデザインシリーズ『おしゃれキャット』『101匹わんちゃん』『シンデレラ』

価格：330円(税込)〜700円(税込)

発売日：2026年2月下旬より順次

販売店舗：THREEPPY一部店舗

“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、ディズニーキャラクターのデザインシリーズをはじめ、キャラクターデザインの新作シリーズなど、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」を届けている「THREEPPY」

訪れるたびに「ときめき」に出会える店舗として、常に新しい魅力を感じられるグッズが続々展開されています。

今回発売される「ディズニーキャラクター」デザインシリーズの主役は、ディズニー・アニメーション作品に登場するネコやイヌのキャラクターたち。

幅広い世代に愛される『おしゃれキャット』の「マリー」をはじめ、『101匹わんちゃん』、そして近年注目を集める『シンデレラ』の「ルシファー」など、個性豊かなキャラクターたちの魅力がTHREEPPYならではの大人かわいい世界観で表現されています☆

ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』マリーシリーズ

フランス・パリを舞台にした、1970年公開のディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」

今回発売される「マリー」シリーズでは、ファッション雑貨からアロマ、ランチグッズまで、暮らしのあらゆるシーンをマリーと一緒に楽しめる約40種が展開されます。

「甘いティーサロン」をテーマにしたフェミニンなデザインがポイント。

ファン待望の「おてんばな表情」もデザインに採用されています。

THREEPPY初：ディズニー・アニメーション映画『101匹わんちゃん』シリーズ

1961年に公開された、ダルメシアンたちが繰り広げる勇気と冒険の物語を通して、大切にしたい家族の愛と絆を描いたディズニーの名作『101匹わんちゃん』

『101匹わんちゃん』シリーズのベースになっているのは、落ち着いたくすみカラーです。

ネックピローやポーチ、トラベルタグなど旅行や移動の時間をスマートに、楽しく彩るトラベルグッズ約10種が登場します。

THREEPPY初：ディズニー・アニメーション映画『シンデレラ』ルシファーシリーズ

胸をうつストーリーと、心に響く音楽、壮大なアニメーション、魅力的なキャラクターたちが、世代を超えて人々を魅了してきた、1950年公開の映画『シンデレラ』

ディズニープリンセス「シンデレラ」の継母である「トレメイン夫人」が飼っているネコ「ルシファー」シリーズがTHREEPPYに初登場します。

今回登場する「ルシファー」シリーズには、季節を問わず使えるスパバッグやポーチなど6種のバスシリーズを展開。

メッシュポーチは肉球部分の刺繍がポイントです。

今後も新作が登場予定の「ルシファー」シリーズに期待が高まります☆

ディズニー・アニメーション映画に登場するネコキャラクター「マリー」と「ルシファー」や『101匹わんちゃん』デザインのグッズが多数ラインナップ。

THREEPPY一部店舗にて2026年2月下旬より順次販売が開始される「ディズニーキャラクター」デザインシリーズの紹介でした☆

© Disney

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合があります。なお、一部店舗では取り扱いの予定がありません

