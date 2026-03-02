100均に専用売ってるよ〜！扱いやすさがレベチ！初めてにもちょうどいいハンドメイドグッズ

最近はやりのパンチニードル。はじめてみたいけど、ハードルが高いと感じる方も多いはず。そこでおすすめしたいのが、ハンドメイドグッズ売り場で購入できる専用アイテムたちです。110円（税込）とお手頃価格ながら、かなり本格的なんです。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：パンチニードル専用布 極太毛糸並太毛糸用 24×24cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：24×24cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792393765

専用品がセリアにあるなんて！パンチニードル専用の布

セリアのハンドメイドグッズ売り場ですごいアイテムを発見！なんとパンチニードル用の布が売られていたんです。

『パンチニードル専用布 極太毛糸並太毛糸用』は、24×24cmとワンポイント刺しゅうや小作品作りにちょうどいいサイズ感。

厚手でやわらかく、織り目の粗い平織り生地となっています。110円（税込）とお手頃価格ながら、かなり本格的です。

練習用にもちょうどいいのがうれしい！

『パンチニードル専用布 極太毛糸並太毛糸用』は、ピンと張った状態で作業をしていきます。刺しゅう枠に張ってみるとこんな感じ。

実際に刺しゅうしてみましたが、太い針がスムーズに通り、抜いたときに布目が戻りやすく作業のしやすさ◎。

110円（税込）と安いので、練習用にもおすすめです。

商品名：竹製刺しゅう枠

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：9cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4539314527492

先ほど使用していた刺しゅう枠ですが、実はこちらもセリアで購入したもの。『竹製刺しゅう枠』という商品で、竹製なのに110円（税込）とは驚きですよね！

『パンチニードル専用布 極太毛糸並太毛糸用』に使うのにちょうどいい大きさなので、あわせて購入するのもおすすめです。

今回はセリアで購入した『パンチニードル専用布 極太毛糸並太毛糸用』と『竹製刺しゅう枠』をご紹介しました。

専用品なだけあって、扱いやすさがレベル違い。初心者さんにもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。