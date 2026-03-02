都市型フェス「CENTRAL 2026」最終出演アーティスト＆タイムテーブル解禁【一覧】
【モデルプレス＝2026/03/02】2026年4月3日〜5日までの3日間、都市型フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」が開催。このたび、最終出演アーティストとタイムテーブルが解禁された。
タイムテーブル解禁にあわせ、メイン会場となるKアリーナで行われる「CENTRAL STAGE」で3日間それぞれに出演するオープニングアクトが発表された。3日間計34組の豪華アーティストが春の横浜を華やかに彩る。
「CENTRAL STAGE」 各日のトリは、乃木坂46、ORANGE RANGE、ちゃんみなが務める。さらにオープニングアクトとして、4月3日には乃木坂46 6期生、4月4には汐れいら、4月5日には紫 今の出演が決定。横浜赤レンガ倉庫で行われる 「Echoes Baa 2026」では、4月4日のトリをキタニタツヤが、4月5日のトリを星街すいせいが、またYOASOBI、そしてAoooがそれぞれの出演日でトップバッターを飾る。KT Zepp Yokohamaで行われる「CENTRAL LAB.」では、4月4日のトリをBAND-MAIDが、4月5日のトリを花澤香菜が担当する。
「CENTRAL」は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという、「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催する新たな都市型フェス。会場を選び、自由に参加することで、都市型フェスの新たな楽しみ方を提案する。さらに、街全体をカルチャーで彩る施策がふんだんに企画され、この3日間、横浜の街そのものが巨大なフェス空間となる。
初回開催となった2025年は、「日本の響きを世界へ」をコンセプトのもと、海外からも注目を集めるアーティストやアニメ、テクノロジーなどの多彩なエンタテインメントが横浜の街に集結し、3日間で合計8万人を動員した。また、横浜公演に続き、台北、クアラルンプールにて海外公演も開催した。（modelpress編集部）
【公演名】CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026（※読み：セントラル ミュージック アンド エンタテインメント フェスティバル ニーゼロニーロク）
【会期】2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）
【会場】
Kアリーナ横浜（〒220−8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2−14）
横浜赤レンガ倉庫（〒231−0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目1）
KT Zepp Yokohama（〒220−0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目3−6）
臨港パーク（〒220−0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1）
【CENTRAL STAGE】
会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場
■2026／4／3（金）16：30開場 18：00開演
出演：＝LOVE／乃木坂46／FRUITS ZIPPER／モーニング娘。’26
※乃木坂46は16人前後のメンバーでの出演を予定
Opening Act：乃木坂46 6期生
■2026／4／4（土）15：00開場 16：30開演
出演：amazarashi／ORANGE RANGE／結束バンド／凛として時雨
Opening Act：汐れいら
■2026／4／5（日）15：00開場 16：30開演
出演：ちゃんみな／HANA／優里
Opening Act：紫 今
【Echoes Baa 2026】
会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場
■2026／4／4（土）11：00開場 12：30開演
出演：新しい学校のリーダーズ／Awich／キタニタツヤ／CHiCO with HoneyWorks／NOMELON NOLEMON／Balming Tiger／YOASOBI
Echoes Baa Selected Artist：jo0ji
■2026／4／5（日）11：00開場 12：30開演
出演：Aooo／asmi／CANDY TUNE／CUTIE STREET／羊文学／星街すいせい／MAISONdes
Echoes Baa Opening Act：華乃
【CENTRAL LAB.】
会場：KT Zepp Yokohama
■2026／4／4（土）15：00開場 16：00開演
出演：Ave Mujica／BAND-MAID／ReoNa
2026／4／5（日） 15：00開場 16：00開演
出演：戸松遥／花澤香菜
