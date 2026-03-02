大切な子どもの名前。もし、その名前が夫の不倫相手と同じ名前だったら……？ 今回は、不倫相手と同じ名前を娘につけられた人のエピソードをご紹介します。

せめて名前だけでも？

「夫の不倫が発覚。何年も関係を続けていたようです。そして不倫相手の名前は、娘と同じ『ありさ』でした……。

娘の名前は夫がつけました。どうしてもこの名前がいいと言って、画数もよかったのでその名前に決めましたが、まさか不倫相手と同じ名前を娘につけていたなんて……。夫は『不倫相手と結ばれることはないだろうから、せめて名前だけでもと思って』なんて言っていましたが、娘のことを何だと思っているのか。怒りに震えました……。

義母にも報告しましたが、夫が娘に不倫相手と同じ名前をつけたと知ったら唖然としていました。ものすごく謝られたけれど、義母に謝ってもらう理由はないし、夫とは離婚することに。

改名も考えたけれど、娘に名前を変える理由を説明できないし……。今は娘のことは『あーちゃん』と、あだ名で呼んでいます。大好きな娘の名前を見るたびに不倫相手のことを思い出すなんて……夫のことは一生許しません。

ちなみに夫は不倫相手と再婚したそうですが、義実家に挨拶に行ったとき、義母から『私が知っている『ありさ』は孫ちゃんだけです』と言われ中に入れてもらえなかったのだとか（笑）。ざまーみろ」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 名前は親からもらう最初のプレゼントといいますが、まさか不倫相手と同じ名前をプレゼントされるなんて。娘さんが知ったらどんなに悲しむことか……。早速、義実家を出禁にされていますし、不倫カップルが幸せになれるわけありませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。