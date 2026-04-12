私はレナ。リビングで家事をしていると、滅多にかかってこないアリサから、涙声の電話がかかってきました。想像通りお金の無心でした。援助しようかと心が揺らぎましたが、都合よく私にすがってきたアリサに呆れてしまいました。冷静になれた私は、「昔の関係を壊したのは他ならぬアリサ自身だ」と考え直し、とりあえず会うだけ会ってみることにしました。静かな決意に満ちた私は、姉として面と向かって話す必要があると考えていま